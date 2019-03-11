北韓國會選舉「得票率近100％」　投「不同意」秘密警察找上門

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

北韓最高權力機關「最高人民會議」10日展開議員選舉，將選出約700名議員。這是金正恩2011年掌權後第2次最高人民會議選舉，各選區選票上只有一個名字，人們沒得選擇，只能履行義務、表達同意。若是表示「不同意」，很可能引起秘密警察上門查問。《韓聯社》報導，此次投票是為了鞏固金正恩的權力，而當選人得票率預估接近100％。

金正恩10日上午前往平壤「金策工業綜合大學」投票所，胞妹金與正也同行。據《朝中社》報導，金正恩牽著該選區的候選人、該大學校長洪瑞憲一起進入投票所。投票從上午9點進行至晚間6點，人們投完票後還得參加慶祝活動。

▼ 這是金正恩2011年掌權後第2次最高人民會議選舉。（圖／達志影像／美聯社）



「最高人民會議」是北韓憲法上最高權力機構，每5年舉行換屆選舉，北韓公民滿17歲就有投票義務，而歷屆選舉投票率都在99％以上。若依照上屆先例，這屆當選人名單很可能於選舉結束一兩天內的11至12日公佈。

北韓官媒《勞動新聞》指出，此次選舉在「意義極為深遠的革命發展階段中舉行」，彰顯北韓人民的堅定信念；「在朝美首腦會談未能達成協議、國際制裁長期化的情況下，朝方希望全民緊密團結在以金正恩為核心的黨中央周圍，統一思想，共克時艱。」

▲▼ 北韓人民。（圖／達志影像／美聯社）

