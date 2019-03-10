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快訊／北北基12縣市大雨特報…冷氣團接力探13度　周三晚起全台又轉雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲旺盛對流水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

大雨繼續下！中央氣象局今天（10日）清晨持續對台北市、新北市、基隆市等12縣市發布「大雨特報」，氣象局表示，今鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣氣溫呈現一路下滑的趨勢，上午前氣溫還有17、18度，到了晚上之後將降至14、15度。另外，周三（13日）晚起至周四（14日）另一道鋒面影響，各地降雨機率再度提高。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

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濃霧特報：金門縣、連江縣

▼根據累積雨量圖，中部以北雨勢明顯。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，鋒面影響，今台中以北及金門地區、南投、花蓮及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，彰化以南地區亦有局部較大雨勢，連日降雨，山區請慎防坍方及落石；今隨著鋒面通過，各地仍是容易有陣雨甚至雷雨，西半部及東北部並有局部大雨發生的機率

氣象局也對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖地區易有局部濃霧，金門4時30分及馬祖5時有濃霧發生，能見度皆不足200公尺。

氣象局表示，溫度方面，鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣氣溫呈現一路下滑的趨勢，上午前氣溫還有17、18度，到了晚上之後將降至14、15度；中部及宜花和9日類似，白天高溫約21至24度，南部及台東則有25到27度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今仍全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一（11日）北方乾空氣南下，各地降雨逐漸趨緩，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲的天氣；大陸冷氣團影響下，北台灣整天偏涼冷，氣溫介於14到19度左右，其他地方溫度也會較前一天下降2到3度。

氣象局說，周二（12日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，北部及東北部低溫約13、14度，其他地方約16到18度，沿海空曠地區不排除再低一些，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周二至周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

▼冷氣團報到，北部低溫探13度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周三晚起至周四（14日）鋒面影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周五（15日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地方早晚亦涼，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局預報，周六（16日）水氣減少，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周日（17日）至下周二（19日）預計有另一波東北季風增強，氣溫稍下降，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣。

ET快訊
北北基12縣市大雨特報冷氣團接力探13度　周三晚起全台又轉雨

關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局

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