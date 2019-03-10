　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斬雞頭遜了！謝龍介發毒誓「爽約肚子痛2個禮拜」　笑翻全場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介發毒誓笑翻全場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地方中心／台南報導

台南市第二選區立委補選將於16日舉行投票，農漁產品行銷議題成為攻防重點。對此國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦，甚至還發毒誓，表示如果爽約就會肚子痛2個禮拜，爆笑發言笑翻全場。

簽約儀式於8日下午2時在麻豆代天府舉行，謝龍介等人先與通路商及柚農代表向五府千歲千上香；期間他發誓，若通路商未依約購買就「肚子痛2個禮拜」，反觀柚農用他鄉文旦來魚目混珠也是，讓眾人笑翻「咦通常發毒誓不都斬雞頭嗎？謝龍介不一樣」。

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路。

參拜後蔣姓通路商與柚農代表郭姓、王姓農友簽約，並送交50萬元訂金。而契約中規定，所購的必須是20年以上老樹的文旦，且甜度要在10級以上等。

謝龍介表示，價格為行口價加一成，之後自己會免費及義務性幫忙柚農並且代言，希望把麻豆文旦打造成水果界的「愛馬仕」。

麻豆代天府簽約　謝龍介引薦購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦

另外為了防止以他縣市或其他地方的文旦來冒充麻豆文旦，箱子上都會貼上由通路商設計的「謝龍介人頭像」為認證標記。謝龍介說，每張標籤都有他的簽名與特別記號，若有仿冒就會被抓出來。

【更多新聞】

PTT貼文「麻煩幫我收拾一下」！台中男消失30分鐘...旅館上吊身亡

至尊盟「角頭陳文將」告別式！黑白道5千人送行　長隊伍綿延2公里

媳婦結婚5年沒生兒子！婆婆天天羞辱「拒認2歲孫女」慫恿他：去找小三

ET快訊
炫富曬奧迪！左邊「苦幹R8」藏洋蔥亮點　網感傷：進靈骨塔剩灰
快訊／衣索比亞客機墜毀！起飛6分鐘就失聯　33國旅客157人

關鍵字：麻豆,代天府,謝龍介,麻豆文旦,毒誓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

控王浩宇當年「選舉奧步」拉黑　詹江村：地下繁殖場是假消息！

統促黨殺到林口找館長　放三字經還嗆「簽生死狀打一場」

時力「外國同志可來台結婚」　蔡正元：太陽花黨搞死台灣

新高教機命名「勇鷹」諧音同「英」　軍方憂有政治意涵呈高層核定

斬雞頭遜了！謝龍介發毒誓「爽約肚子痛2個禮拜」　笑翻全場

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

控王浩宇當年「選舉奧步」拉黑　詹江村：地下繁殖場是假消息！

統促黨殺到林口找館長　放三字經還嗆「簽生死狀打一場」

時力「外國同志可來台結婚」　蔡正元：太陽花黨搞死台灣

新高教機命名「勇鷹」諧音同「英」　軍方憂有政治意涵呈高層核定

斬雞頭遜了！謝龍介發毒誓「爽約肚子痛2個禮拜」　笑翻全場

韓國瑜台南助攻謝龍介人潮爆棚　粉絲122字曝內心感動！

立委補選DPP頻打「悲情、恐懼、賣台」　韓國瑜：平常要多做事

史上首遭！華裔太空人焦立中登陸高雄　韓國瑜：曾想遨遊太空

韓國瑜喊鬼混政黨下台　羅文嘉回嗆：我上班時間比他長

阿扁拍片PO臉書籲台南大團結　集中選票支持郭國文勝選

麥莉脫序貼「泰勒絲貼臀18禁動圖」　粉絲全傻眼：瘋夠了沒！？

大專棒聯／開南3比2逆轉國體　下一戰對大同電視轉播

「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！

菇菇控必看！18種「高纖菇類」口感像鮑魚、素食界牛排

舊愛還是最美？愛吃回頭草星座Top6　巨蟹最難拒絕前任回頭

SBL／強森、李啟瑋雙創新高合砍51分　璞園退達欣獨佔第4

差7天才滿14歲！少女憂男友兵變「獻身定情」害慘他　淚：不想告老公

呼叫美少女戰士粉絲！超美禮服造型唇膏，你看過沒？

老公「公車激吻短髮妹」被抓包！　港姐見照錯愕…深夜認離婚

《歡樂合唱團》10年同學會！　合體陪「瑞秋嫁CEO」

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

政治熱門新聞

獨／代言高雄破局　鄧紫棋天后價..

批韓國瑜騙人　苦苓：何時肯說老..

潘恆旭臉書狠嗆正妹：我看到妳也..

出國躲三字經PK？館長再槓統促..

潘恆旭回嘴網友　韓國瑜：別酸語

熊貓融融、雄雄要來了　潘恆旭證..

單挑三字經　統促黨：館長出國避..

王鴻薇抗議立委初選黑箱　怒辭國..

韓國瑜替謝龍介站台　黑衣男猛扔..

這三人聲量超越韓國瑜　王浩宇：..

韓國瑜「瑪麗亞說」惹怒菲律賓　..

海軍司令檢討軍艦失火　指揮官被..

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬..

「瑪麗亞怎麼變老師」惹議　韓國..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜謝龍介人潮爆棚　粉絲122字曝感動

台南市立委補選候選人謝龍介9日下午在佳里舉辦農漁產品展示活動，高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人現身力挺，熱情民眾擠爆現場，氣氛相當熱鬧。後來有粉絲就在韓國瑜後援會發文指出，轟炸式的造勢活動，讓許多台南人驚訝驚奇驚喜萬分，台南此刻已經翻轉，台灣即將全面翻轉。

譏「上戰場是憨頭」　網嗆：難道直接跪了嗎？

韓國瑜台南助攻　青龍宮上香擠爆

陳菊、賴清德挺郭國文：爭一口氣

票投謝龍介　許下一代一個好未來

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

鄧紫棋代言高雄破局內幕

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

入伍專車開到大內　「和守靈一樣安靜」

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面