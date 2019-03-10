斬雞頭遜了！謝龍介發毒誓「爽約肚子痛2個禮拜」　笑翻全場

▲謝龍介發毒誓笑翻全場。（圖／記者林悅翻攝，下同）



地方中心／台南報導

台南市第二選區立委補選將於16日舉行投票，農漁產品行銷議題成為攻防重點。對此國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦，甚至還發毒誓，表示如果爽約就會肚子痛2個禮拜，爆笑發言笑翻全場。

簽約儀式於8日下午2時在麻豆代天府舉行，謝龍介等人先與通路商及柚農代表向五府千歲千上香；期間他發誓，若通路商未依約購買就「肚子痛2個禮拜」，反觀柚農用他鄉文旦來魚目混珠也是，讓眾人笑翻「咦通常發毒誓不都斬雞頭嗎？謝龍介不一樣」。

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路。



參拜後蔣姓通路商與柚農代表郭姓、王姓農友簽約，並送交50萬元訂金。而契約中規定，所購的必須是20年以上老樹的文旦，且甜度要在10級以上等。

謝龍介表示，價格為行口價加一成，之後自己會免費及義務性幫忙柚農並且代言，希望把麻豆文旦打造成水果界的「愛馬仕」。

麻豆代天府簽約 謝龍介引薦購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦



另外為了防止以他縣市或其他地方的文旦來冒充麻豆文旦，箱子上都會貼上由通路商設計的「謝龍介人頭像」為認證標記。謝龍介說，每張標籤都有他的簽名與特別記號，若有仿冒就會被抓出來。

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