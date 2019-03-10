媳婦結婚5年沒生兒子！婆婆天天羞辱「拒認2歲孫女」慫恿他：去找小三

▲法官最後判准離婚。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



地方中心／桃園報導

桃園一名黃姓女子與丈夫阿傑結婚，婚後和婆婆同住，不料結婚5年都沒有生出兒子，讓婆婆非常生氣，甚至慫恿阿傑「去外面找小三」；長期下來黃女承受非常大的壓力，幾乎到崩潰邊緣，最後受不了訴請離婚。法官審理後認為，阿傑任由母親批評妻子就算了，甚至還家暴，足見婚姻已無法繼續，判准離婚。

黃女在法庭上表示，懷第一胎時婆婆每天噓寒問暖，不讓她碰家事，還會去市場買上等補品為她進補，沒想到女兒出生後，對方得知不是孫子，翻臉如翻書，常常酸言酸語。據《聯合報》報導，婆婆還會對自己的兒子阿傑要求，想辦法出去外面生，跟別人生兒子。

一家口鬧得不安寧，阿傑也因為被母親逼到絕境，常常對黃女發脾氣，數度家暴，後來甚至真的在外面找女人，從此不回家。

法官審理後認為，阿傑看到母親對黃女不友善卻沒有出手相助，反而把脾氣發在妻子身上，甚至外遇不回家，可見雙方婚姻已經無法再維持，因此判准離婚，至於2歲女兒的監護權則判給黃女。

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