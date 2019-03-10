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韓國瑜台南助攻謝龍介人潮爆棚　粉絲122字曝內心感動！

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地方中心／綜合報導

台南市立委補選候選人謝龍介9日下午在佳里舉辦農漁產品展示活動，高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人現身力挺，熱情民眾擠爆現場，氣氛相當熱鬧。後來有粉絲就在韓國瑜後援會發文指出，轟炸式的造勢活動，讓許多台南人驚訝驚奇驚喜萬分，台南此刻已經翻轉，台灣即將全面翻轉。

原PO表示，威猛的韓流直奔台南佳里的小公園，讓當地人讚嘆萬分，頻頻呼喊龍介仙凍蒜，更轉而更大聲呼喊韓總統加油、韓總統加油，呼聲振天，台南此刻已經翻轉，台灣即將全面翻轉！加油！台灣人！

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程力挺謝龍介，先在佳里青龍宮上香祈福，並進行車隊掃街，受到台南鄉親熱烈歡迎，展現韓流的威力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程站台力挺謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人，9日下午專程前來台南佳里為謝龍介加油打氣，先到佳里青龍宮上香祈福，現場擠爆熱情民眾，一群人一到現場，民眾就熱烈歡呼「選總統」，呼聲不斷。而韓國瑜等人從下車要走到青龍宮內上香，可說是寸步難行，廟方及維持秩序人員，賣力請民眾讓讓，好不容易才站在神明前，與謝龍介、廟方主委等人一起上香祈福。

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程站台力挺謝龍介，呼籲台南鄉親票投謝龍介，給自己、給台南、給下一代好未來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後韓國瑜、謝龍介等人，搭上宣傳車，進行掃街拜票活動，韓國瑜一路賣力向道路兩旁熱情民眾揮手、拱手拜票，一路上民眾支持性鳴炮聲不斷，顯示韓流在南部地區的高熱度與威力。不少網友見到PO文後都留言表示，「勢不可擋」、「太棒了！小市民都清醒了」、「真的好感動ㄚ」。

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▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程站台力挺謝龍介，呼籲台南鄉親票投謝龍介，給自己、給台南、給下一代好未來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程站台力挺謝龍介，呼籲台南鄉親票投謝龍介，給自己、給台南、給下一代好未來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高雄市長韓國瑜、「神力女超人」許淑華等人專程站台力挺謝龍介，呼籲台南鄉親票投謝龍介，給自己、給台南、給下一代好未來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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關鍵字：謝龍介,韓國瑜,立委補選,粉絲

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