麻豆代天府簽約　謝龍介引薦購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年麻豆有2百萬斤文旦滯銷，放到爛，國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦，若正常出貨，再追加50貨櫃，實現「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」的與訴求與承諾。

謝龍介表示，雖然現在才開柚子花，文旦還沒結果，但今年白露是9月8日，中秋節是9月13日，相距僅5天，因此農友擔心如此短的時間，可能會發生嚴重滯銷問題，向他陳情，進而由他協助找通路商。雖然還沒有文旦，價格也未定，但柚農心中自有把尺，通路商6日在麻豆代天府與柚農談好價格，8日正式簽約，因沒有假手中間商，沒有任何剝削，通路商成本降低，柚農利潤也增加。

為了防止有人以他縣市或其他地方的文旦來冒充麻豆文旦，箱子都會貼上由通路商設計的謝龍介人頭像為認證標記。謝龍介說，每張標籤都有他的簽名與特別記號，若有仿冒就會抓出來。

簽約儀式8日下午2時在麻豆代天府舉行，市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智也來見證，謝龍介等人先與通路商及柚農代表向五府千歲千上香，並發誓，若通路商未依約購買就肚子痛兩個禮拜，反觀柚農用他鄉文旦來魚目混珠也如是。參拜後蔣姓通路商與柚農代表郭姓、王姓農友簽約，並送交50萬元訂金。契約中規定，所購的必須是20年以上老樹的文旦，且甜度要在10級以上等。謝龍介表示，價格為行口價加一成，他免費及義務性幫柚農並代言。

謝龍介表示，希望把麻豆文旦打造成水果的「愛馬仕」。蔣姓通路商說，大陸市場大，單是上海每天水果量約四千公噸，春節期間一天約五千公噸。而大陸柚子的需求量一天出一百萬斤，可連續出三個月，以麻豆文旦的品質，有打造為網紅，排隊購買的實力。

謝龍介說，介紹通路商和農友議價、簽約，還有人說這是紅單。「民進黨不要再惡搞了」，謝龍介表示，去年文旦滯銷放到爛，不會心痛？心可是在滴血的，若找通路有罪，就不要拿香跟拜，「你也要跟著賣水果，卻又講紅色，何必呢！」希望不要再意識形態，不要再舞政治了，那沒意義！