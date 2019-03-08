　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麻豆代天府簽約　謝龍介引薦購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年麻豆有2百萬斤文旦滯銷，放到爛，國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦，若正常出貨，再追加50貨櫃，實現「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」的與訴求與承諾。

謝龍介表示，雖然現在才開柚子花，文旦還沒結果，但今年白露是9月8日，中秋節是9月13日，相距僅5天，因此農友擔心如此短的時間，可能會發生嚴重滯銷問題，向他陳情，進而由他協助找通路商。雖然還沒有文旦，價格也未定，但柚農心中自有把尺，通路商6日在麻豆代天府與柚農談好價格，8日正式簽約，因沒有假手中間商，沒有任何剝削，通路商成本降低，柚農利潤也增加。

為了防止有人以他縣市或其他地方的文旦來冒充麻豆文旦，箱子都會貼上由通路商設計的謝龍介人頭像為認證標記。謝龍介說，每張標籤都有他的簽名與特別記號，若有仿冒就會抓出來。

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

簽約儀式8日下午2時在麻豆代天府舉行，市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智也來見證，謝龍介等人先與通路商及柚農代表向五府千歲千上香，並發誓，若通路商未依約購買就肚子痛兩個禮拜，反觀柚農用他鄉文旦來魚目混珠也如是。參拜後蔣姓通路商與柚農代表郭姓、王姓農友簽約，並送交50萬元訂金。契約中規定，所購的必須是20年以上老樹的文旦，且甜度要在10級以上等。謝龍介表示，價格為行口價加一成，他免費及義務性幫柚農並代言。

▲國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介幫柚農找通路，3月8日由通路商與柚農代表在麻豆代天府簽約，購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介表示，希望把麻豆文旦打造成水果的「愛馬仕」。蔣姓通路商說，大陸市場大，單是上海每天水果量約四千公噸，春節期間一天約五千公噸。而大陸柚子的需求量一天出一百萬斤，可連續出三個月，以麻豆文旦的品質，有打造為網紅，排隊購買的實力。

謝龍介說，介紹通路商和農友議價、簽約，還有人說這是紅單。「民進黨不要再惡搞了」，謝龍介表示，去年文旦滯銷放到爛，不會心痛？心可是在滴血的，若找通路有罪，就不要拿香跟拜，「你也要跟著賣水果，卻又講紅色，何必呢！」希望不要再意識形態，不要再舞政治了，那沒意義！

ET快訊
6歲童破傷風住院57天　一看帳單竟要2500萬元
「人群恐懼症」星座Top 5　你也不愛人多地方？
高雄鐵人爸游30分離奇死亡！最後身影「趴水吐沫」死因出爐
「用刀殺鳳梨」全錯了！專家公開手剝技巧：一口剛好

關鍵字：麻豆,代天府,謝龍介,麻豆文旦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最後身影曝光！壯男「游700公尺」溺斃　全亞城市鐵人三項14年第一次

騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

幻想中了4億8000萬！　越南人妻持「玩具槍」彩券行領獎：給錢

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

超軟爛！妻加班養家卻被誣指SOD女主角　法官看不下去判准休夫

女大生獻初夜「辦公室全裸擁吻」全錄下　已婚老闆受不了跳樓自殺

麻豆代天府簽約　謝龍介引薦購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦

韓國瑜推「高雄自經區」！農委會一句回絕　黃昭順：來公投

三八婦女節看台灣女力當道　2018產7女縣市長史上最高

找上王浩宇當不分區立委？　吳敦義秒駁斥：沒有的事！

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

無人翹課...感受冰冷移屍推車！ 　76位酒駕累犯殯儀館首堂課曝光

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

麻豆代天府簽約　謝龍介引薦購買50貨櫃70萬斤麻豆文旦

韓國瑜推「高雄自經區」！農委會一句回絕　黃昭順：來公投

三八婦女節看台灣女力當道　2018產7女縣市長史上最高

找上王浩宇當不分區立委？　吳敦義秒駁斥：沒有的事！

快訊／你沒看錯！　鄭世維把韓國瑜、侯友宜照片搬上選舉公報

全力搶攻軍公教選票！　王金平拋「二次年改」還公道

蔡英文台南上香揭匾　連趕4家廟宇受熱烈歡迎

影／遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」韓國瑜說抱歉

潘恆旭叫戰王浩宇選立委　媒體追問韓國瑜：他長大了自己講

指使王浩宇打韓國瑜？　鄭文燦：不可能！

共軍轟6前推部署至廣東　陸媒曝「真實目標」是要巡邏這裡

台南阿仁局長親自宣示　打擊街頭暴力公權力不容挑戰！

宇瞻七大應用營收比重上看4成　DRAM第2季趕底

疼痛指數破10分！鐵工爸「徒手拗斷」男嬰四肢　獄中悔悟遭判4年2月

桃機40週年！「27服務楷模」神優秀　她這舉動暖翻看嘸英文旅客

打擊犯罪不手軟　新化警強勢臨檢宣示制約

印度向俄租借「阿庫拉級」核潛艇 劍指中國與巴基斯坦

北市警局長陳嘉昌「夜襲」酒店　數十位佳人排隊受檢...

要買無雙趁現在！Steam光榮特庫摩折扣開跑

義大利要當G7首國嗎？簽署「一帶一路」　官員立場猶豫

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

政治熱門新聞

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬..

統促黨10日殺到林口　找館長P..

鄭世維把韓國瑜照片搬上選舉公報

韓國瑜一郎聚餐風波　照片全曝光

韓國瑜推自經區！農委會一句讓黃..

訪高雄三天　杜紫宸：韓流只是幻..

謝龍介引薦　購買50貨櫃麻豆文..

遭控打韓國瑜是鄭文燦授意　王浩..

獨／韓國瑜「一郎餐會」成員身分..

找上王浩宇當不分區立委？　吳敦..

搶攻軍公教選票！　王金平拋「二..

香蕉一天簽五億　蔡英文也喊：貨..

王浩宇「管很寬」　韓國瑜：不太..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

更多熱門

相關新聞

「脫起來圍」　陳筱諭說別用語言歧視女性

平日以閩南語問政自豪的謝龍介也有踢到鐵板時！陳筱諭陣營在38婦女節提出一支謝龍介回應陳筱諭維護麻豆柚農的影片，揭露謝龍介常在不經意之間，用語言霸凌、歧視女性。

綠委陳亭妃：不可能棄台南保三重

「舞豬、舞狗、舞政治」沒意義　拚經濟卡實在

民進黨傳棄保　投誰是鄉親決定

民進黨搶救郭國文　謝龍介：台南若倒、高雄全倒！

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

鐵人爸游30分離奇死亡！死因出爐

趙麗穎「否認懷孕」結果生了　網嗆：打多少次臉

才剛幫他慶生！姊返飯店見弟暴斃

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

Jennie衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

更多

最夯影音

更多

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面