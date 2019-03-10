至尊盟「角頭陳文將」告別式！黑白道5千人送行　長隊伍綿延2公里

地方中心／高雄報導

「至尊盟」尊將會長陳文將2月7日因食道癌病逝，享壽65歲，而公祭於10日在高雄市立殯儀館舉行；由於陳文將是國內重量級大哥，因此約有5千名黑白道來送他最後一程，隊伍綿延至少2公里，場面相當浩大，讓警方不敢大意，出動超過200名警力維持現場交通秩序、嚴防任何衝突發生。

▲黑白兩道都來送陳文將最後一程。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）



綽號「文將」的角頭陳文將出身高雄大樹地區，後來到北部打拚，活躍在台北市中山、大同區一帶；1993年加入由台北「下厝莊」侯姓角頭老大結合四海幫創立的金融犯罪組織，並以「武林至尊」為名，取號「至尊盟」，擔任大同區「尊將會」會長，後來天道盟崛起，被吸納為其旗下會系，因此改稱為「至尊會」首任會長。

陳文將涉及多起暴力討債、教唆手下恐嚇商人，以行事強悍的作風立足於道上，不僅如此也擅長扮演居中協調的角色，因此深受道上兄弟敬重。

▲隊伍綿延至少有2公里。



2017年，陳文將被診斷出罹患食道癌，雖有進行手術、化療，但沒想到癌細胞於今（2019）年擴散至肺部，最後病情急速惡化病逝。

而他的公祭於10日舉行，警方為了維持秩序，出動200多名警力，並設置多個攔檢點、車檢點依法盤查可疑人士身分，注意有無攜帶危險物品、違禁品，告誡參加人員不得聚眾滋事、舉有幫派組織旗幟、穿著印有幫派字眼衣服以及亂丟垃圾、菸蒂等。

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