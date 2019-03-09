「姐姐」専騙外籍女來台賣淫　「一樓一鳳」月入300萬被查獲

▲花蓮一家汽車旅館利用網路經營的大型應召集團。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

被海巡署偵防查緝隊聯合移民署機動隊組成之專案小組，3月5日破獲花蓮一家汽車旅館利用網路經營的大型應召集團，查獲陳姓主嫌1名，從事賣淫之大陸籍女子4名、外籍未成年女子1名及嫖客3名，全案正擴大並全力追查幕後共犯 。

專案小組於去年接獲情資，「姐姐」為名之賣淫集團以持槍恐嚇、不當債權約束等方式逼迫陸籍、外籍觀光女子、失聯移工、取得身分之外籍配偶從事賣淫工作。案經海巡署偵防分署偵防查緝隊、艦隊分署花蓮海巡隊及移民署北區事務大隊機動隊共組專案小組長期偵查、埋伏跟監後發現該應召集團於桃園、宜蘭、花蓮等地區租用旅社、飯店，開設多處賣淫處所，以俗稱「一樓一鳳」之模式經營。

▲專案小組逮獲陳姓主嫌，移送花蓮地檢暑擴大偵辦。

該集團誘騙大陸、越南、泰國等女子以介紹按摩之工作誘使來台，被騙女子來台後始被告知必須償還4,000美金手續費，不然就必須在該集團從事性交易，但須無償做滿250個客人，並謊稱可在台觀光打工90天之後再延期，但當被害人期滿欲返國時，卻遭告知已逾期停留，只能繼續從事性交易。



案經專案小組3月5日報請花蓮地方檢察署檢察官指揮，於陳姓主嫌租屋處及住所，查扣筆電、手機、存簿、帳冊、性交易證物等2大箱，其中發現1筆現金轉帳高達1千6百多萬元，估計該應召站每月獲利逾300萬。

專案小組表示，現場逮捕的陳姓男子並非集團首腦，只是下游的幹部，因此專案小組正循線擴大偵辦中。

全案依違反人口販運防制法、刑法妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例、入出國及移民法等罪移請花蓮地方檢察署偵辦。