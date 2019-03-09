植樹愛永恆　宜市植樹節暨綠美化、路燈認養表揚

▲▼宜蘭市公9日上午，在中華路變龍園（中華路與民權新路路口）舉行「植樹愛永恆」2019宜蘭市植樹節活動暨綠美化、路燈認養表揚活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為迎接一年一度的植樹節，並感謝鄉親對轄區綠美化點及路燈認養的熱烈支持，宜蘭市公9日上午，在中華路變龍園（中華路與民權新路路口）舉行「植樹愛永恆」2019宜蘭市植樹節活動暨綠美化、路燈認養表揚活動，市長江聰淵帶領市民鄉親一起來響應植樹節活動。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市中華路變龍園為宜蘭市近年植樹示範地點，並由民權社區常年認養維護管理，市民鄉親可藉植樹節活動共襄盛舉，在不影響鄰居的前提下綠化自家週邊環境，期待能營造出漂亮的生態環境，並藉以拋磚引玉，共同建造宜蘭市成為自然永續多樣性之生態城市。

另宜蘭市自2012年起實施路燈認捐自治條例以來，已邁入第9年，期間獲得市民的響應，給予市公所在管養上助益很大，並且獲得極高的評價，這是全體市民共同努力的成果，希望藉由這次的活動，激發大家對植樹綠美化、節能減碳、夜間照明的重視，讓宜蘭市越來越亮麗。」

活動中，宜蘭市公所也表揚20個長期協助維護市區街角綠美化點的認養單位暨172個路燈認養人。