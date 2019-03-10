佛光山南台別院　佛香手作生活美學

▲佛光山南台別院，舉辦「捻手制佛香」單堂課程體驗，共80人學員歡喜報名，熱烈參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院，以佛香手作推動人間佛教生活美學，邀請沐香沉房創辦人周序涵，於5樓美術館舉辦「捻手制佛香」單堂課程體驗，共80人學員歡喜報名，熱烈參與。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，香代表清淨，能清淨一切汙穢及消除煩燥熱惱，具有安神的功用。過去社會大眾對於「香」的印象，只在宗教信仰間，現今已興起於文人雅士墨客間。今天大家來學習手作香，日後就可以發揮創意，調製喜愛的香品供佛。以香供佛，則代表滅除一切生死煩惱，得到清淨自在。佛光山推動人間佛教，帶動文化藝術風氣，也經常美術展覽中結合茶道、香道、藝文等活動，讓大眾從中體驗中華文化等生活美學。

周序涵老師表示，此課程是由古法合香的思維發展而來的。教學過程中，老師使用平易近人的香材原料，指導學生DIY手作薰香。同時於課堂中展示諸多香品與香藥原料，讓學員們有機會一窺古代寺院莊嚴靜謐的禪香氣息。藉由簡易的器具與天然的香料，體驗古法製香，用香更拉近人與佛教的距離。

強調古法合香與堅持手作的周老師表示，古法能透過實踐與往昔美好的歲月接軌；合香能夠透過心念，將美好心念與祝願，傳遞周遭有情。學員們不妨借用古法手制妙方，在繁忙壓力的現代，利用隨處可取的芳香原料，和一顆簡單而清净的心製做自己喜歡的氣味！讓親手製作氣味，芬芳馥郁，香滿人間。

手拿著一團團天然藥材香料的學員們，邊聽解說邊手製作，各式不同的造型如佛菩薩像、蓮花、小金魚、凱蒂貓、佩佩豬．．．等等，大家玩得不亦樂乎。天然藥草香料團在製作的過程中，也因為手上的溫度而飄香不斷，也漸漸讓大家心靈沉靜下來，捏出屬於自己的手作香，期望見聞者能心生歡喜、樂於學習。