多次流標終於施工　花蓮市殯解剖室、偵查室改善工程進度75％

▲花蓮地檢署檢察長洪信旭（左）表示，解剖室及檢察官臨時偵查室改善工程不僅有助於法醫及檢察官的業務執行，更符合科學辦案及人道關懷的精神。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立殯儀館的解剖室及檢察官臨時偵查室改善工程，雖然歷經多次流標，但改善工程終於順利施工。對於解剖室等改善工程的規劃與執行，花蓮地檢署檢察長洪信旭向市長魏嘉賢表達感謝，因為不僅有助於法醫及檢察官的業務執行，更符合科學辦案及人道關懷的精神。



花蓮市立殯儀館目前正在進行解剖室與檢察官臨時偵查室的改善工程，洪信旭檢察長感謝魏市長協助，讓法醫及檢察官未來在執行業務時，能有優質的環境空間，以落實法治與維護公義的精神。



魏嘉賢表示，市公所為提供專業、人性、現代化的設備，希望給予亡者和專業法醫最基本的尊重，去年編列220萬元辦理改善工程，並參訪其他縣市殯儀館內的解剖室，也多次徵詢花蓮地檢署兩位法醫意見。這項工程歷經多次招標，終於在去年十一月順利決標，目前施工進度約在75%左右。

▲花蓮市長魏嘉賢拜（右）會花蓮地檢署檢察長洪信旭（左）。



解剖室的改善工程包括無接縫地板、不鏽鋼壁面、錄影設備及空調系統等設施，偵查室則設置視聽系統，具有監控、錄影與對話的功能。檢察官除了可以進到解剖室內觀看，也可以透過攝影設備在偵訊室指揮，死者家屬不必進入解剖室觀看親人的遺體，直接從電視畫面即可全程參與觀看解剖的進行，避免再受到精神上的直接衝擊。



另外在偵查室旁設立溫馨獨立的家屬休息室，可以讓家屬等候時有溫暖的空間，以撫平哀傷的情緒。市公所希望透過現代化設施賦予解剖室新的生命，讓民眾了解任何生命都應受到公平、公正、尊嚴的對待。市公所後續將再加強周邊環境的改善，提供優質的治喪空間，讓家屬安心，也讓往生者尊嚴走完人生最後的旅程。