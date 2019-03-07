▲桃園「經國轉運站」委外招商案多次流標，何時營運受關注？（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員詹江村臉書直播指出，桃園區「經國轉運站」在去年市長選舉期，舉辦剪綵活動時，市長鄭文燦宣稱年底營運，後來又改稱在今年2月營運，然迄今仍未正式啟用？詹江村說，儘管大餅隨人畫，對於「經國轉運站」何時營運，受到市民關切。

市府交通局表示，去年11月間市長鄭文燦是視察「經國轉運站」工程進度，並非如民意代表所稱啟用剪綵活動，經國轉運站目前尚未辦理正式啟用儀式，更從未辦理過剪綵活動，希望民意代表應多關心市政發展，以監督市政為主，不應以不實資訊誤導民眾，造成社會大眾誤解市府政策。

▲▼桃園「經國轉運站」委外招商案多次流標，何時營運受關注？（圖／市府資料照）





至於啟用時程，市長鄭文燦於視察時宣布轉運站預計2019年2月啟用，係對市府團隊的期許，交通局也以此政策為努力的目標，希望早日給市民更為便捷及搭乘的空間。經國轉運站招商期間，市府交通局雖經重新檢討財務結構，及修訂合理經營權利金，並積極尋找潛在經營廠商，但因轉運站位處新興重劃區，且商業空間僅1樓有小賣店及轉運規模不如台北市府轉運站健全，可作高強度的商業開發，以致委外招商案流標多次，目前則仍於等標階段，預計3月辦理開標及廠商評選作業。

交通局表示，未能如期決標遴選委外廠商，非可歸責於交通局責任，廠商有其營運及財務永續考量。日後若仍無廠商投標，將評估由交通局自行營運之可行性，讓經國轉運站能早日啟用營運。

據指出，「經國轉運站園區」工程經費約5,900萬元，位於桃園區經國路與幸福路口，為地上2層樓建築，2樓設有180席機車停車位，1樓設有6席大客車月台，將進駐和欣、國光、統聯及阿羅哈等4家國道客運業者，每日提供約330班次往返台北、台中、嘉義、台南及高雄等地，也會規劃6條市區公車路線在此接駁；轉運站內也設有售票服務櫃台、候車空間及餐飲便利商店等設施，採委外經營運作，正式營運後，將讓市民朋友轉乘國道客運北上南下、或搭乘市區公車往返桃園各地更方便。