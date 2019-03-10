酒駕累犯靈堂講習破功！賣菜郎3年2犯　撞婦噴飛10公尺慘死

記者陳以昇／新北報導

日前才針對76名酒駕累犯，到板橋殯儀館進行道路安全講習，新北市三重區又發生酒駕撞死人憾事。三重區一名男子駕駛休旅車行經中正北路時，撞上一名過馬路的婦人，緊急送醫後宣告不治，男子經酒測為0.18毫克，警方調查男子曾酒駕被抓，訊後將吊銷他的駕照並依公共危險罪、過失致死罪移送偵辦。

▲呂姓男子酒駕撞死老婦，被依過失致死、公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，呂姓男子（55歲）自稱在9日晚間6時許，有喝了一些酒，10日上午5時許，駕駛休旅車要到三重果菜市場批貨，在行經中正北路往三重方向時，疑天色昏暗又下雨，沒看到正在過馬路的呂姓婦人（64歲），左側車頭直接撞上她，當場噴飛10公尺遠，沒有生命跡象。

▼呂姓男子酒後駕車撞上婦人，婦人遭撞飛後送醫不治。（圖／記者趙永博翻攝）

由於撞擊發出巨響，路過民眾趕緊報警，警消獲報趕抵現場，實施CPR救治，並送往醫院急救，但仍在上午7時24分，呂姓老婦宣告急救無效。警方在現場聞到呂男身上有酒味，經酒測後為0.18毫克，已經超過標準值0.15毫克。警方調查，呂男曾在2016年也因酒駕遭裁罰，此次又酒駕撞死人，將吊銷他的駕照，並依過失致死罪及公共危險罪移送新北地檢偵辦。

▼呂姓男子酒後駕車撞上婦人，婦人遭撞飛後失去生命跡象。（圖／記者趙永博翻攝）

對於5年內2次酒駕的累犯，3月7日才在新北市板橋殯儀館舉辦道路交通安全講習，現場放置冰存遺體的停屍床，還將講習會場佈置成靈堂，放輓聯「悼全國5年內因酒駕往生之3088為亡靈」，希望能達到嚇阻酒駕的行為，但事隔3天仍發生酒駕撞死人憾事。

▼呂婦遭撞後，物品散落一地。（圖／記者趙永博攝，下同）