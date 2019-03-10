結婚5年「從娘家打到外面」　家暴夫失蹤3年妻苦等不回獲判離

▲家暴夫長期毆妻更因吸毒通緝搞失蹤，妻心碎提離婚。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

結婚5年的小芬（化名）遇人不淑，丈夫除染上吸毒惡習，更對她拳打腳踢，「在娘家也打、在外面也打」，之後還因通緝失蹤全無音訊。小芬向法院訴請離婚，在母親作證下，法官認為2人婚姻已生破綻而無回復希望，也無歸責小芬，判准離婚，全案可上訴。

判決書指出，小芬與丈夫2013年9月結婚，豈知婚後並非過著王子與公主恩愛幸福的生活，而是惡夢的開始。小芬丈夫染上毒癮惡習，還成了家暴男，經常毆打小芬成傷，甚至在2016年就離家出走，從此人間蒸發般，音訊全無。

小芬2018年間向台中地院提離婚官司，並找來生母當庭作證，其母親向法官說，她常看到女婿毆打女兒，印象中就看過數十次，「在娘家也打、在外面也打」。她大概3年未見過女婿，應該有吸毒，但不知道他在那裡。

法官審酌，2人婚後男方就常毆打小芬，其2017年5月更因吸毒案遭台中地檢署通緝中，且2016年離家後就未再與小芬共同生活並履行同居義務。認定小芬丈夫已對家庭無情感，已欠缺建立美滿家庭應有的互信、互諒、互愛基石，雙方婚姻已生破綻而無回復的希望，有不能維持婚姻的重大事由，判准2人離婚。

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