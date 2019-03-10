　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

惡母發瘋狠踹6歲弟「癱軟倒地」　13歲哥偷錄影PO網揭暴行求援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼6歲弟遭母狂踹倒地　國中哥哥偷錄影PO網求救。（圖／@9JjI0lnIlCMwDbm）

▲網友不捨弟弟遭到母親家暴，因此偷拍下影片，上傳至推特請求外界幫助。（圖／@9JjI0lnIlCMwDbm，下同）

完整影片請看

國際中心／綜合報導

日本福岡縣一名13歲男網友因不堪自己與弟弟長期遭到母親虐待，因此日前偷偷錄下母親對弟弟施暴的畫面，並上傳至推特，隨即引發熱議。只見影片中，母親不斷對著年僅6歲的小兒子咆哮，並多次狠踹。男童被打到全身無力，只能虛弱地躺在地上。影片流出後，警方馬上就透過電腦IP鎖定網友地址，成功救出小兄弟並將惡母逮捕。

綜合日媒報導，網友「竜聖」7日在推特上傳一則6歲弟弟遭母親虐待的影片，希望藉此踢爆母親的惡行。據了解，現年39歲的女嫌長期情緒控管失當，經常對幼子施暴洩氣。從影片中可以聽到，嫌犯一邊狂踹6歲小兒子，一邊怒吼，「為什麼要犯同樣的錯」、「你不是說過不會再犯了嗎」。

▲▼6歲弟遭母狂踹倒地　國中哥哥偷錄影PO網求救。（圖／@9JjI0lnIlCMwDbm）

這名惡母不但瘋狂猛踹男童，當男童虛弱地躺在地上無法動彈時，竟還一腳踩在男童腰上，行為十分可惡。男童嚇得一邊哭，一邊虛弱地說道，「好痛、好痛」。經過一陣痛打後，小男童被踹到無力起身，只好用僅剩的力氣爬走。整個過程都被一旁13歲的哥哥給偷偷拍下，並上傳至推特。

影片上傳後，瞬間引發各界關注，有許多網友看到後馬上通報兒童商談所與警局，警方隨後透過電腦IP找到無辜的小兄弟，並將其救出，逮捕施暴的母親，兩兄弟目前則暫時交由兒童商談所照顧。事實上，兩兄弟感情非常好，竜聖在推特帳號的頭像上放上弟弟的照片，就連抖音帳號也上傳了許多弟弟的影片。該施暴影片目前已被刪除，但竜聖的推特帳號內仍有一張疑似為母親背影的照片寫道，「正在喝酒。」

ET快訊
獨／代言高雄破局　鄧紫棋價碼曝光！「合照2張」要7位數
「怕毛小孩冷」開電暖爐釀火災！3愛犬全燒死在後陽台
浮出水面一口含住攝影師！鯨魚停頓三秒才吐掉
正妹譙他「心術不正」　潘恆旭回嗆：我看到妳也吐了

關鍵字：家暴,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客腳骨折！土航客機遇「超強氣流」迫降紐約　至少29人受傷

美大使挾「迫擊砲彈」進莫斯科機場　俄外交部：「挑釁行為！」

義大利擬加入「一帶一路」　美反對：不必參與無益項目

惡母發瘋狠踹6歲弟「癱軟倒地」　13歲哥偷錄影PO網揭暴行求援

高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

聯合國：北韓駭進加密貨幣交易所「至少5次」　盜取176億

獲39間大學錄取「獎學金達5千萬」！　17歲女學霸：好驚訝

影／嫌開贓車拒捕！美警趴引擎蓋「7秒狂開15槍」近距離擊斃　網怒：謀殺

確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

哥倫比亞飛機墜毀機上12人全罹難　濃厚黑煙中找到殘骸

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

乘客腳骨折！土航客機遇「超強氣流」迫降紐約　至少29人受傷

美大使挾「迫擊砲彈」進莫斯科機場　俄外交部：「挑釁行為！」

義大利擬加入「一帶一路」　美反對：不必參與無益項目

惡母發瘋狠踹6歲弟「癱軟倒地」　13歲哥偷錄影PO網揭暴行求援

高中生對峙原住民被帶風向　將提告CNN求償77億…律師：很惡毒

聯合國：北韓駭進加密貨幣交易所「至少5次」　盜取176億

獲39間大學錄取「獎學金達5千萬」！　17歲女學霸：好驚訝

影／嫌開贓車拒捕！美警趴引擎蓋「7秒狂開15槍」近距離擊斃　網怒：謀殺

確信2歲兒是「惡魔之子」！父河邊拋棄他致死　回家愜意過生活

哥倫比亞飛機墜毀機上12人全罹難　濃厚黑煙中找到殘骸

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化交流

藍綠退散政客滾蛋！憤怒男蛋洗謝龍介總部　加碼噴漆郭國文總部

疑超車不慎！國1北上121K巴士、轎車6車連環撞　5人受傷

小資想零股致富靠「績優金融股」 達人教你挑選關鍵3指標

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道清洗步驟」完勝

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝」老闆娘回應了

Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主張」

「大熊貓國家公園」加碼文創園區　人大代表侯蓉：將立法詳細規劃

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被..

日高速船撞海洋生物　87人輕重..

7秒開15槍！美警近距離擊斃贓..

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動..

確信男嬰是惡魔之子　狠父拋棄他

巨蟒從天花板掉落　長7公尺嚇壞

50萬平民上街　抗議總統選第5..

獲39間大學錄取！17歲女：好..

牧師秀「水上行走」...慘遭3..

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮..

19歲「南半球女神」比基尼照辣..

男童破傷風住院57天　帳單25..

家門前有遊民睡覺　近看竟是獨子..

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

更多熱門

相關新聞

聯合國：北韓駭進加密貨幣交易所

聯合國安理會近日揭露，北韓利用網路攻擊和區塊鏈技術，來規避制裁、獲取外匯，甚至駭進加密貨幣交易所，據估計總共斂了6.7億美元（約新台幣207億）的外幣與虛擬貨幣。報告也指出，北韓在2017年1月至2018年9月期間，至少攻擊亞洲加密貨幣交易所5次，盜取5.71億美元（約新台幣176億）。

日防衛相：F-35B可上出雲作業　

日高速船撞海洋生物　87人輕重傷

AI對上資深氣象員　日推櫻前線預測對決

飛彈基地有動靜　傳北韓準備試射

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

鄧紫棋代言高雄破局內幕

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面