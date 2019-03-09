遭影射為「大陸買辦」　國台網控王浩宇誹謗：告到他死

記者劉昌松／台北報導

針對桃園市議員王浩宇日前公布多張照片，稱高雄市長韓國瑜在任職北農期間，與獲大陸授權的的採買機構「國台網」飲宴餐敘，國台網連日澄清並無陸資，非大陸買辦後，9日由總經理王惠群出面，到台北地檢署按鈴控告王浩宇涉嫌加重誹謗，王惠群氣憤地說：「要給他告到死，要給他賠到傾家蕩產」。

▲國台網總經理王惠群（右）在律師董德泰陪同下到北檢控告王浩宇加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）



▲王浩宇日前公開韓國瑜在一郎用餐的照片。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王惠群表示，國台網是幾個台灣人在5年前成立，以台北農產運銷公司（台北中央市場）批發到上海或北京的方式，把農產品行銷到大陸，不過做了2年，因為韓國瑜「被鬥倒」，批發業務停頓，改以加工產品為主。

▲王浩宇（左）近日猛批韓國瑜（右）與「國台網」飲宴一事。（圖／資料照片合成）

對於外傳國台網利用購買蔬果機會，拜會並要求縣市首長講出放棄主權的通關密語，國台網才願意採買蔬菜，國台網9日也發聲明表示「從未聽聞」，強調國台網是獲得北農在大陸的獨家授權，而非由大陸授權在台買辦，除現在控告王浩宇涉嫌加重誹謗，未來也會估算所受損失，向王浩宇追償。

【其他新聞】

「叫床聲快沒了，好緊張」 男師偷情被捉姦嚇到裸奔逃

台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元 櫻桃支付創辦人遭起訴

「把我當便宜鴨子」 34歲男長照員控80歲老翁逼口交舔乳