　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元　櫻桃支付創辦人遭起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北地檢署,北檢。（圖／資料照）

▲台北地檢署起訴櫻桃支付創辦人湯化德涉嫌違反《銀行法》經營地下匯兌。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

金融科技新創公司櫻桃支付（CherryPay）原本被媒體視為「台灣之光」，還曾獲邀到金管會演講，但檢調查出，櫻桃支付實際上是未經核准就從事人民幣匯兌業務，從2016年到2018年間，涉嫌以匯兌手續費的名義，賺取不法所得約4千萬元，創辦人湯化德雖否認犯案，仍被台北地檢署在8日依違反《銀行法》起訴。

櫻桃支付的臉書介紹頁上，自稱「具有超過10年以上的跨境電子商務平台開發與營運經驗，以及超過10年以上的銀行業實務經驗」，並解釋公司營運模式，「媒合兩個不同國家的會員，於自己的國家利用本地轉帳相互代付款轉帳，我們為全世界的用戶帶來了將金融與科技相結合的P2P互利金融國際解決方案，實現跨國轉帳最快一小時到帳的國際匯款新體驗」。

但刑事局首先在2018年8月間破獲一件詐騙案，集團涉嫌以櫻桃支付P2P服務的方式，將贓款兌換到支付寶或者人民幣，檢調接著查出，因經營買對（MYDAY）公司從事地下匯兌遭起訴的李中平，也涉嫌和櫻桃支付合作，以抽手續費方式，經營地下匯兌，雖櫻桃支付創辦人湯化德否認不法，檢察官仍依相關事證將湯起訴。

【其他新聞】

騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

ET快訊
買2500元牛菲力　收媽簡訊「我拿去滷了！」他崩潰
韓國瑜被噓影片曝光！遲到40分致詞太久被嗆「看電影」
郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲
快訊／以為還在睡！高雄姊返飯店　驚見弟「嘴角流血沫」暴斃
又有冷氣團！全台濕3天再急凍「低溫探12℃」

關鍵字：櫻桃支付,CherryPay,湯化德,地下匯兌,買對,MYDAY,銀行法,台灣之光

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最後身影曝光！壯男「游700公尺」溺斃　全亞城市鐵人三項14年第一次

騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

幻想中了4億8000萬！　越南人妻持「玩具槍」彩券行領獎：給錢

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

超軟爛！妻加班養家卻被誣指SOD女主角　法官看不下去判准休夫

女大生獻初夜「辦公室全裸擁吻」全錄下　已婚老闆受不了跳樓自殺

台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元　櫻桃支付創辦人遭起訴

快訊／以為還在睡！高雄姊下午返飯店　驚見弟「嘴角流血沫」暴斃

姚文智的票都給了柯文哲？　律師要傳陳朝建！法官駁回

超靈！500萬拖車載鋼筋台中遭竊　他跪土地公後2小時在苗栗找到

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元　櫻桃支付創辦人遭起訴

快訊／以為還在睡！高雄姊下午返飯店　驚見弟「嘴角流血沫」暴斃

姚文智的票都給了柯文哲？　律師要傳陳朝建！法官駁回

超靈！500萬拖車載鋼筋台中遭竊　他跪土地公後2小時在苗栗找到

史上最亂警界人事第2波出爐　新北市警局長由陳檡文接任

同父異母妹妹捧掌心！少女慘被繼母踹下樓　悲慘人生成灰姑娘

金錢豹酒女為幫男友開店　慘遭灌醉撿屍...渣男嗆：妳有要我戴套

淡海輕軌接地電纜遭竊損失30萬元　賊「賤賣6千」為貼補家用

新北市警察局長11日交接　侯友宜：歡迎新任局長陳檡文

陸客搭電梯與酒醉台客互毆　勸架司機也遭波及掛彩就醫

男童3吐白沫＋狂抽搐！嬤請師父搖鈴「繞病床招魂」：他明天就醒

趙麗穎婚前「4度爆懷孕」都否認！　結婚5個月生了…網傻眼：打多少次臉？

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

資料可攜　凱基銀、證開數位帳戶身分認證互通

找上王浩宇當不分區立委？　吳敦義秒駁斥：沒有的事！

台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元　櫻桃支付創辦人遭起訴

不屬於任何流派的拉麵店博多幸龍3/9開幕　這兩天拉麵買一送一

高雄期間限定粉紅樂園　籃球場、海盜船通通都是夢幻牛奶粉

你沒看錯！　鄭世維將韓國瑜、侯友宜照片搬上選舉公報

韓國瑜要推高雄自貿區　陳美伶：全台應成為一個自貿區

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

社會熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：..

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法..

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中..

傳奇天道盟主走了！蘆洲設大靈堂

愛子撞違停亡！慈父不求償要司機..

最後身影曝光！壯男三鐵「游70..

快訊／姊下午返飯店　驚見弟暴斃

入贅男自立戶長　5代子孫全被改..

控叔逼肛交　互爆料驚呆人

長照悲歌！婦榔頭殺久病夫遭起訴

難忘一夜情　男逼正妹玩4P

女童全身傷昏迷　兩個媽拒認施虐

他和女友吵架　竟讓詐騙集團瓦解

更多熱門

相關新聞

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之光」謀求自救

宏達電上月營收創成立以來新低。過去華碩、宏碁、HTC都曾被稱作「台灣之光」，曾幾何時，這些科技品牌即便在台灣本土都難以與蘋果、三星抗衡，甚至有被大陸品牌迎頭趕上的危機。據iFeng科技報導，台灣智慧型手機對消費者吸引力不足，已成為台灣科技品牌沒落的一個典型例子。

涉詐貸11億元　基隆建商遭搜索

愛國同心會周慶峻37萬賄選遭起訴

魏曜笙詐貸案　判刑6年定讞

誑投資日息1%　半年吸金4千萬元

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

閨蜜暖陪愛紗出國散心

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面