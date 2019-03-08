台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元　櫻桃支付創辦人遭起訴

▲台北地檢署起訴櫻桃支付創辦人湯化德涉嫌違反《銀行法》經營地下匯兌。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

金融科技新創公司櫻桃支付（CherryPay）原本被媒體視為「台灣之光」，還曾獲邀到金管會演講，但檢調查出，櫻桃支付實際上是未經核准就從事人民幣匯兌業務，從2016年到2018年間，涉嫌以匯兌手續費的名義，賺取不法所得約4千萬元，創辦人湯化德雖否認犯案，仍被台北地檢署在8日依違反《銀行法》起訴。

櫻桃支付的臉書介紹頁上，自稱「具有超過10年以上的跨境電子商務平台開發與營運經驗，以及超過10年以上的銀行業實務經驗」，並解釋公司營運模式，「媒合兩個不同國家的會員，於自己的國家利用本地轉帳相互代付款轉帳，我們為全世界的用戶帶來了將金融與科技相結合的P2P互利金融國際解決方案，實現跨國轉帳最快一小時到帳的國際匯款新體驗」。

但刑事局首先在2018年8月間破獲一件詐騙案，集團涉嫌以櫻桃支付P2P服務的方式，將贓款兌換到支付寶或者人民幣，檢調接著查出，因經營買對（MYDAY）公司從事地下匯兌遭起訴的李中平，也涉嫌和櫻桃支付合作，以抽手續費方式，經營地下匯兌，雖櫻桃支付創辦人湯化德否認不法，檢察官仍依相關事證將湯起訴。

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