「把我當便宜鴨子」　34歲男長照員控80歲老翁逼口交舔乳

▲一名男居家照顧員稱遭李姓老翁性侵，檢察官調查後處分不起訴。（圖為示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前接獲一件特殊的性侵告訴，34歲的男性居家照顧員，控告他負責照顧的80歲老翁，趁他幫忙洗澡的時候摸他下體，又趁他幫忙按摩時壓住他的頭，要他舔乳，但檢察官認為，老翁因行動不便才需要居家照顧，照顧員年輕力壯，大可拒絕離開，卻還說出不能忍受「把我當便宜的鴨子」，因此以事證不足為由，處分不起訴老翁。

這名李姓老翁因椎間盤突出，壓迫到神經，行動很不方便，透過民間居家照顧公司，聘請到男照顧員從2017年5月11日到家裡，幫忙李翁洗澡、按摩、陪著外出散步。

但照顧員指控，他到職的第2天起，就在幫李翁洗澡時，遭李翁把手直接伸進褲子裡抓下體，李翁也會趁他幫忙按摩時，抓住他的頭壓到自己胯下，要求「含住它」，李翁還曾叫他舔乳頭，趁他洗澡時進入浴室摸他。

李翁辯稱因照顧員曾突然露出下體，他才去摸，但沒有抓著照顧員頭部要求口交等強制行為。

檢察官再訊問照顧員，照顧員才說，一開始被摸下體時，因為工作不穩定而先忍住，後來幫李翁口交，有拿了1千元，照顧員還說：「我比較沒有辦法忍受，他把我當便宜的鴨子」、「之後有跟他說我真的不能接受，所以之後就沒有再要求了」。檢察官因此以照顧員指控不合常理，性侵事證不足等理由，處分不起訴李翁。

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