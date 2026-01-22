彰化男搶停車位「擋車前10分鐘」還吐檳榔渣　挨告妨害自由

▲男子為了停車問題發生爭執，站對方車前報警挨告，被台中地院判決無罪。（ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣吳姓男子與劉姓男子在某大賣場停車場發生糾紛，吳男被飆罵四字經後，站在劉男車前打電話報警，劉男認為吳男站在車前10多分鐘，阻擋他離去，並朝其引擎蓋吐檳榔渣，提告妨害自由及毀損罪嫌，毀損部分檢方以未達損壞程度為由不起訴；妨害自由部分，一審認定劉男車後仍有空間可供倒車，足以自行繞開離去，判吳男無罪，檢方不服上訴，二審維持一審見解，予以駁回，全案確定。

檢方調查，吳男在去年1月間在彰化縣某大賣場前的停車場，因停車問題對劉男心生不滿，吳男見劉欲駕車離去，突走到劉男車前，不讓劉男開車離開，直到警方到場，吳男才離開劉男車頭，案件去年8月偵結，依妨害自由罪嫌起訴吳男。

劉另因吳男朝引擎蓋吐檳榔渣提告毀損，檢方認為該髒汙可由一般清潔方式去除，未損及或腐蝕車輛板金外觀，未達效用全部或一部喪失之程度，此部分吳男獲不起訴。

彰化地院一審時勘驗行車記錄器，查出整個糾紛時長約12分鐘，一開始吳男經過劉男車前，吳聽見車內傳來「X娘XX」，吳便轉身走至車前，左腳與車輛發生碰撞，吳便打電話報警；在吳結束通話後，劉與吳發生口頭爭執，至警方到場後，吳離開劉男車輛。

法官認為，吳男雖持續站立在劉男車前，但期間並未對劉男或其車輛有任何強暴、攻擊行為，且劉男車後尚存有足夠空間，讓劉男倒車繞開吳男離去；吳男證稱當時是被人罵髒話、腳被撞到受傷，他為了保持現場而在車前等待員警到場，且有驗傷單據可證，其言堪可採信，判處無罪。

檢察官以吳男阻擋在劉男車前，造成劉男無法駛離長達10多分鐘，顯有強制犯意，提出上訴；台中高分院審酌，當時劉男車外僅有吳男1人，主觀上可認知吳男從劉男車內聽到的辱罵聲是針對他，才轉身站在劉男車前，依照事發時序，吳男顯然不是無故阻擋劉男離去。

台中高分院也說，在等待員警到場期間，劉男還下車與吳男爭執，並無執意駛離的舉動，難認有吳男有強制犯行，駁回上訴，不得再上訴。