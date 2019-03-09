批韓國瑜「連8騙」　苦苓：什麼時候才肯說老實話？

▲韓國瑜回應小S代言高雄觀光。（合成圖／記者黃克翔、賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後風波不斷。知名作家苦苓9日在臉書表示，一味說人家「說謊」是不對的，因為說謊是存心騙人，而有時候溝通不良、聯絡失誤也會造成「騙人」的效果，因此，這一次要說的是韓國諭團隊騙人；他列出韓國瑜與其團隊8項騙人事件，「騙騙騙，連八騙，到底什麼時候才肯説句老實話呢？」

苦苓指出，第一，韓國瑜團隊稱和馬來西亞簽了一億元的乾貨合約，但其實簽的是備忘錄而不是合約，合約像結婚，備忘錄只是訂婚，是可以悔婚的，因此，美國總統川普說不要跟中國大陸簽備忘錄而要簽合約，這一億元的東西其實還不確定可以賣出去，說是已經簽了合約，那算是騙人。

苦苓提到，第二，韓國瑜團隊稱2月24日晚上說要與吉隆坡市長、國會議員及農業部長晚宴，但對方並未出席，馬國農業部副部長說，並未收到邀請函，且當天晚餐內容有烤乳豬，吉隆坡市長是穆斯林嚴禁吃豬肉，餐廳怎麼可能安排這種大不敬的菜色？由此可見，又是騙人。

▲韓國瑜晚宴、早宴接連被放鳥，直到25日午宴才終於首度與大馬官員公開碰面 。（圖／記者洪正達攝）

苦苓認為，韓國瑜團隊稱第二天早上說要和檳州議員劉子健、國會議員黃書琪、大馬對華特使陳國偉早餐，但陳國偉說並沒有早餐會，黃書琪也說沒有接到邀請，難道他們會聯合起來說謊嗎？由此可知誰在騙人。

苦苓指出，第四，兩次餐會都落空，韓國瑜團隊開始責怪是受到打壓，「馬國政府現在和中共一帶一路、你儂我儂，根本不鳥台灣，台灣政府有什麼能力打壓？而中國大陸把韓國瑜視若珍寶，幫忙都還來不及，哪裡捨得打壓？可見得又是為了圓謊在騙人。」

苦苓認為，第五，農委會主委陳吉仲在答覆立委質詢時，直言韓國瑜簽約的新加坡超市，並非新的銷售管道，台灣曾在這裡辦兩週的蔬果週，一共賣了2500萬元（韓國瑜簽到三年35O0萬的合約），之外，在電視節目的連線中，從頭到尾沒對韓國瑜做任何批評；沒想到韓國瑜惱羞成怒，還怒斥「在陳吉忡口中，我永遠是個屁！」，故意冤枉對方，顯然是在騙人。

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

苦苓指出，第六，高雄輕軌公聽會，沒有派任何一個政務官列席，參與民眾覺得根本是在騙人；第七，韓國瑜日前在酒吧開完直播後直接夜宿漁村，隔天沒到市府開會，理由竟是「公出」，還說自己凌晨一點睡覺、四點起床，但跟韓國瑜一起去夜宿的局處首長、市府員工，難道也能報「公出」而不去上班？後來副市長李四川說應該是「病假」，顯見是騙人。

苦苓提及，第八，這一項可是韓國瑜親口「說謊」，韓國瑜在電視上公開說「小S很阿莎力，答應幫高雄市代言。」，但小S說「他邀我們全家去高雄玩，我就答應了。」，顯見小S並沒答應為高雄代言；自任達華後，韓國瑜應該知道藝人代言都要透過經紀人、都是要錢的，高雄市觀光局長潘恆旭也因「不想付錢」取消了鄧紫棋的代言，那麼怎麼還會這麼說？「除了想佔小S的便宜，就是又在騙人了！」