以為已離婚3年！男方反告翻盤「前妻瞬間變老婆」　出包關鍵曝

▲離婚證人出包，戶籍註銷也救不了這段婚姻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部一對已完成離婚登記的夫妻，事後卻因離婚程序是否合法對簿公堂。男方主張，雖與女方簽署兩願離婚協議書並完成戶籍離婚登記，但離婚證人並未依法向其本人確認是否具有離婚真意，離婚程序不符民法要件；士林地院審理後認定，該離婚欠缺法定要件，判定離婚無效，確認雙方婚姻關係仍然存在。

判決指出，兩造於2011年結婚，婚後育有2名子女，雙方於2023年6月17日簽署兩願離婚協議書，並前往戶政事務所辦理離婚戶籍登記。

不過，男方事後提起訴訟主張，離婚協議書上雖有2名證人簽名，但證人簽署時並未向其本人確認是否確有離婚真意，亦未親見或親聞雙方對離婚達成合意，離婚程序欠缺民法第1050條所規定之法定要件，該次兩願離婚應屬無效，請求法院確認婚姻關係仍然存在。

女方抗辯指出，離婚協議書上的2名證人分別為其母親及友人，兩人均知悉夫妻長期感情不睦，也知道雙方已有離婚共識。

女方也說，其中1名證人即其母親，因擔心男方離婚後在台北無處居住，於離婚後將名下房屋出租予男方，足以證明證人確實知悉雙方離婚真意，並非僅形式簽名。

法院審理期間，傳喚離婚證人到庭作證。證人之一證稱，是應女方請託擔任離婚證人，簽名當下女方在場，但男方並未在場，亦未當面或以電話方式向男方確認是否真的要離婚，僅於事前通話時聽聞夫妻爭吵及討論離婚的情形。該證人亦表示，對於男方是否已確定要離婚，並未實際核實。

另名證人也就是女方母親到庭作證時表示，是在女方要求下簽署離婚協議書，簽名當下未與男方接觸，也未與男方談過離婚相關內容，僅聽女方表示要離婚，便配合簽名。該證人並坦承未與夫妻同住，對雙方是否確有離婚合意，僅係聽聞女方一方說法。

法官指出，依民法第1050條規定，兩願離婚應以書面為之，並須有2名以上證人簽名，證人須親見或親聞雙方當事人確有離婚真意。夫妻相處不睦、爭吵時提及離婚，並不等同於具有確定且真誠的離婚意思表示。

法官認為，若證人僅聽聞單方轉述，或僅憑夫妻長期感情不睦推測離婚意向，卻未向雙方當事人確認真意，即不符合離婚證人之法定要件。

法院認定，離婚協議書所載2名證人，於簽署時均未向男方確認離婚真意，離婚程序不符法定方式，即便已完成戶籍離婚登記，仍不生離婚效力。