桃市議員爆料：鄭文燦提供王浩宇資料攻擊不聽話議員

▲王浩宇、鄭文燦。（圖／翻攝我是中壢人）



政治中心／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇近日不斷批評高雄市長韓國瑜，遭高雄觀光局長潘恆旭解讀可能是桃園市長鄭文燦授意。鄭文燦雖在海外否認此事，但桃園市議員黃敬平9日爆料，去年議員選舉時，王浩宇攻擊國民黨桃園市議員舒翠玲，「王浩宇承認就是鄭文燦叫他做的」，「不覺得鄭文燦和王浩宇很像是在唱雙簧？」

王浩宇爆料，高雄市長韓國瑜在擔任北農總經理時「幾乎天天都在喝酒」，被潘恆旭解讀是為了選立委，且可能是鄭文燦所授意，並叫戰王浩宇「來選立委」。對此，鄭文燦在海外否認有授意王浩宇打擊韓國瑜一事，而王浩宇再爆國民黨主席吳敦義曾承諾推薦他當不分區立委，但他明確拒絕了，吳敦義則駁斥「沒有的事」。

▲王浩宇、潘恆旭。（組合圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）



針對王浩宇狂打韓國瑜，是否為鄭文燦所授意一事，黃敬平在臉書發文爆料，去年底議員選舉時，王浩宇在自己的臉書粉絲團及網路上，瘋狂買廣告攻擊舒翠玲怒飆基層公務員的事件，有議員私下問王浩宇，「王浩宇都說其實是鄭文燦把資料和畫面給他，是鄭文燦要他攻擊舒翠玲，狠狠修理不聽話的桃園市議員！王浩宇承認就是鄭文燦叫他做的」。

而王浩宇說國民黨要給他不分區立委一事，黃敬平則狠批，「往自己的臉上貼金唬爛搏版面炒新聞到這種程度，真令我大開眼界！」，並爆料王浩宇親口說過，「民進黨中央前後三次曾找他擔任民進黨中央黨部的發言人」，但前提是要他先加入民進黨，因此都被他婉拒了。

黃敬平表示，王浩宇也說過，民進黨的中壢區議員彭俊豪、前議員黃傅淑香都太弱，不是國民黨候選人的對手，「所以鄭文燦和民進黨想禮讓他、用不提名的方式讓王浩宇對上國民黨的候選人」，但是王浩宇還在評估。