陸2月份CPI同比上漲1.5％　創13個月新低

▲民生消費是國家經濟的重點部分。（圖／CFP，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局發布的數據顯示，2月份消費者物價指數（CPI）同比上漲1.5%，漲幅較上月回落0.2個百分點，創2018年2月以來新低；生產者物價指數（PPI）同比上漲0.1%，漲幅與上月持平。值得一提的是，國務院總理李克強發布的2019年《政府工作報告》將通脹目標設定在3%，這與2018年的目標相同。

有分析師指出，今年2月份食品項價格受春節假期影響不大，主要食品類環比漲幅均低於去年，拖累CPI同比增速放緩；在非食品項目方面，由於國際油價不斷上漲，帶動國內成品油調價，今年以來國內成品油價格已上調4次，這讓非食品項目價格對2月的CPI產生支撐作用。分析師還說，2018年大陸CPI的增速為2.1%，只要食品價格沒有重要異動，2019年CPI的增速將穩定在2%左右。

有關PPI方面，交通銀行發布的報告顯示，PPI近幾個月來持續下降，主要是受到生產資料價格下跌影響，表明當前工業需求較弱，工業領域近期可能出現階段性通貨緊縮；不過隨著政策逆週期調節的力度加大，基建補短板進度加快，在市場流動性合理充裕的情況下，市場需求將有所改善，PPI仍然有望在二季度後逐漸走穩。