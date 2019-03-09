陸工商業電費2019年再發10％優惠　每度僅2.92元

▲李克強。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強5日在政府工作報告中提到中小企業網路使用費平均再降15％，移動網路流量平均再省20％以上；深化電力市場改革，清理電價附加收費，降低製造業用電成本，「一般工商業平均電價再降10％。」

李克強表示，2018年全年經濟運行保持在合理區間，國內生產總值增長6.6％，總量突破90兆元，「經濟增速與用電、貨運等實物量指標相匹配；居民消費價格上漲2.1%。國際收支基本平衡。」

他說，深化供給測結構性改革，將提供創業者更快速的開業，將開辦「證照分離」，讓企業申請營業許可時間大幅降低，「工業生產許可證種類壓減三分之一以上，讓企業能更快投入市場。」

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議。（圖／翻攝自央視）

他說明，促進新興產業發展、深化大數據及人工智能等研發應用是首要目標，「培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟。」

他強調，今年中小企業網路使用費平均再降15％，移動網路流量平均再省20％以上，「在全國實施『攜號轉網』，規範套餐設置，使降費實實在在、消費者明明白白。」此外，他提到，除縮短企業投入市場的作業時間外，也會進行清理規範各類企收費，推動降低用電、用網及物流等成本，「以改革推動降低涉企收費，以電來說，清理電價附加收費，降低製造業用電成本，一般工商業平均電價再降低10%。」

2018年時，大陸已提出政策，降低電網環節收費與輸送、配送電力的價格，一般工商業電價平均降低10%，2019年政策實行後，工商業電價將從每千瓦人民幣0.721元（約新台幣3.24元）降至每千瓦人民幣0.649元（約新台幣2.92元）。