《政府工作報告》200字概括對台方針　涉台內容釋放四大信號！

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議現場。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

十三屆全國人大二次會議開幕會5日上午在北京人民大會堂舉行，國務院總理李克強在政府工作報告中，用不到200字概括了中央對台工作的大政方針。對此，專家認為，與去年相比，既有連續性，又有發展性，可以用「篇幅短、字數少」，但「言簡意賅、關照面廣、層次多」來形容，具體釋放了四大信號。

在5日的開幕會上，李克強就對台工作表示，表示要全面貫徹落實中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和九二共識，並堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑。對此，《海外網》邀請北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺、南京大學台灣研究所所長劉相平和廈門大學台灣研究院副院長張文生做出解讀。

▲習近平1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

一、習近平「1·2」重要講話精神具體化

朱松嶺表示，《告台灣同胞書》的精神將是往後很長的一段時間內，對台工作的核心內容，重中之重；習近平的重要講話內容極其豐富，在海內外都產生了積極廣泛的影響；講話在台灣投下震撼彈，在台灣外政治勢力中也將會逐步發揮化學作用，引起台灣內部政治勢力的重新組合，因此報告開宗名義用了六個字「全面貫徹落實」，「其重要性不言自明。」

劉相平認為，今年報告涉台部分的相關內容是《告台灣同胞書》的具體化，既有現實的關照，也有對未來的向往；李克強在《政府工作報告》中提出要「全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神」，說明習近平的重要講話已成為大陸對台工作的指導思想和行動綱領，大陸開始進入「全面貫徹」階段，使講話精神落到實處，這展示了大陸「言必行、行必果」的作風，讓台灣各界看到大陸的決心、意志和信心，讓台灣民眾能立即體會到大陸的善意和誠意。

二、明確「九二共識」全部內涵

朱松嶺注意到，在2018年的報告中，相關表述是，「堅持一個中國原則，在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」，而今年則變成了「堅持一個中國原則和『九二共識』」。

他認為，這是因為習近平在「1·2」重要講話中第一次還原了「九二共識」的歷史原貌，明確了「九二共識」的全部內涵，進一步指明了未來兩岸和平發展及國家和平統一的方向。此外，具體表述的轉變也體現了我們與國民黨方面在「九二共識」內涵問題上求同存異、聚同化異的過程。

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議現場。（圖／翻攝自央視）

三、反分裂 突出強調「遏制台獨」有深意

報導稱，第三個信號是今年的報告突出了反對和遏制「台獨」的重要性；去年報告中的「絕不容忍任何『台獨』分裂圖謀和行徑」，重點是對台灣內部「台獨」分子及國外敵對勢力的一種宣誓和震懾；但今年直接使用的是「反對」和「遏制」這兩個詞，尤其是遏制，用詞可謂相當之重。

之所以這樣措辭，朱松嶺認為，這是針對「急獨」勢力。他解釋稱，台灣內部的政黨、團體、民眾在1月2日習近平發表重要講話後積極響應，引起了民進黨當局的恐慌，因此他們通過「修法」、陸委會談話等各種方式來打擊台灣內部的統派勢力。

朱松嶺說，不能排除今年「急獨」勢力在選舉過程中，有挑戰兩岸關係紅線的行為出現，也不能排除外部敵對勢力繼續慫恿「獨派」在兩岸關係上出聲音、做動作、找麻煩；綜合島內外復雜因素來看，今年反對「台獨」，遏制分裂行徑的任務著實不輕。所以通過政府工作報告及時作出宣誓、預警和工作布置是極為必要的。

張文生則表示，2019年台海形勢更加復雜嚴峻，台灣面臨2020年的選舉，蔡英文當局為了連任會不擇手段挑釁兩岸關係，大陸要隨時作好粉碎「台獨、分裂」圖謀的准備；當然，大陸把極少數「台獨」分子與廣大台灣民眾是分開看的，「廣大台灣同胞仍然是同根同系、同命相連的中國人。」

四、「兩岸融合發展」達到新階段

第四點重要信號當屬今年的報告中突出了「深化兩岸融合發展」。朱松嶺回顧稱，「融合發展」這個詞在去年並沒有出現，在之前的一段時間裡也不經常使用，但在今年習近平「1·2」重要講話中特別強調了這一點，政府工作報告中更是提到「深化兩岸融合發展」，說明兩岸的融合發展已經到了一個階段。

朱松嶺認為，這與去年2月28日國台辦等29個部門通過了「惠台31項」措施有關；去年政府工作報告提出，逐步為台灣同胞在大陸工作、生活、學習提供與大陸同胞的同等待遇，讓在大陸的台胞、台企能共享機遇，共謀發展，而今年政府工作報告則表述為「深化兩岸融合發展」，「深化」這兩個字的內涵相當豐富。