「傳音」推美肌演算修修臉　稱霸非洲成手機王！　華為、三星都被它打趴

▲傳音手機稱霸非洲市場。（圖／翻攝自傳音官網，下同）

大陸中心／綜合報導

有「非洲之王」之稱的深圳傳音控股份有限公司（前身為傳音科技，以下簡稱傳音），近年在非洲銷售極佳，已超過韓國手機龍頭三星及華為公司，成為非洲銷量最大的智慧型手機公司。其實傳音能稱霸非洲，其中關鍵技術與聯發科有關，董事長蔡明介當時透過數千張的非洲人像攝影分析，推出專為黑人打造的美肌演算法，讓傳音的用戶瞬間大幅成長，稱霸非洲手機市占率。

傳音成立於2006年，旗下擁有新興市場知名手機品牌TECNO、itel及Infinix，還包括售後服務品牌Carlcare、智慧配件品牌oraimo及家用電器品牌Syinix。

▲傳音搶灘非洲市場。圖為旗艦品牌Tecno在肯亞奈洛比的旗艦店。（圖／翻攝自傳音官網）

在大陸手機廠商中，傳音是十分特立獨行的一家，該公司並未在大陸國內販售手機，而是聚焦在非洲市場。由於非洲民眾為了避免使用不同電信門號而產生高額費用，大多都會使用2張以上的SIM卡；對此，「傳音」嗅出了商機，推出符合當地需求的雙卡機、三卡機，另外用多個品牌實現了全方位覆蓋。

傳音於2017年時，在全球銷售了將近1.3億台手機，出口量居中國大陸手機企業第一；據IDC數據顯示，2017年傳音控股旗下各品牌手機在非洲的市場總份額排名第一，在全球市場的手機銷量排名第四。2018年非洲第三季智慧手機市場中，傳音公司出貨量還是位居龍頭，獲得34.9%份額，三星電子名列第二，獲得21.7%，華為公司則獲得10.2%份額，位居第三。

▲傳音在非洲的戶外廣告。（圖／翻攝自傳音官網）

傳音手機會在非洲崛起，還有另個原因，就是「在地化」。由於許多大廠牌手機沒有針對非洲人的膚色做調整，傳音創辦人暨總經理竺兆江當時找來聯發科老董蔡明介幫忙，將非洲傳回來的6千張照片透過攝影人像分析，推出專為黑皮膚的人種所打造的「美肌演算法」。

該手機的「美肌演算法」會根據臉部輪廓跟膚色，自行調整曝光補償、成像效果。手機特殊的功能推出後，性能上大受當地民眾喜愛，遠遠甩開與三星、蘋果公司的差距，讓一個小手機廠，一舉拿下非洲手機霸主的地位。

基於大陸的手機入口資源，傳音同時還大力發展移動網路應用業務，例如針對非洲音樂，傳音開發了音樂播放器「Boomplay Music」，這款應用獲得了2017年度非洲最佳移動應用程式獎。截至2019年3月，該應用全球啟用用戶數已超過4000萬。

▲專為非洲消費者需求開發的音樂流媒體平台Boomplay Music。（圖／翻攝自傳音官網）

騰訊科技報導則提到，在非洲的許多地區尤其是鄉村地區，功能手機仍然是主流，但越來越多的非洲消費者開始被來自中國大陸的智慧手機所吸引，如華為、小米、OPPO等，這些品牌也正在以高性價比吸引功能手機用戶換機。有「非洲之王」之稱的「傳音」手機，是否還能持續穩住江山霸主的地位，各界都在關注。