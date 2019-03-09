　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「傳音」推美肌演算修修臉　稱霸非洲成手機王！　華為、三星都被它打趴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲傳音手機稱霸非洲市場。（圖／翻攝自傳音官網，下同）

▲傳音手機稱霸非洲市場。（圖／翻攝自傳音官網，下同）

大陸中心／綜合報導

有「非洲之王」之稱的深圳傳音控股份有限公司（前身為傳音科技，以下簡稱傳音），近年在非洲銷售極佳，已超過韓國手機龍頭三星及華為公司，成為非洲銷量最大的智慧型手機公司。其實傳音能稱霸非洲，其中關鍵技術與聯發科有關，董事長蔡明介當時透過數千張的非洲人像攝影分析，推出專為黑人打造的美肌演算法，讓傳音的用戶瞬間大幅成長，稱霸非洲手機市占率。

傳音成立於2006年，旗下擁有新興市場知名手機品牌TECNO、itel及Infinix，還包括售後服務品牌Carlcare、智慧配件品牌oraimo及家用電器品牌Syinix。

▲傳音搶灘非洲市場。圖為旗艦品牌Tecno在肯亞奈洛比的旗艦店（翻攝傳音官網）

▲傳音搶灘非洲市場。圖為旗艦品牌Tecno在肯亞奈洛比的旗艦店。（圖／翻攝自傳音官網）

在大陸手機廠商中，傳音是十分特立獨行的一家，該公司並未在大陸國內販售手機，而是聚焦在非洲市場。由於非洲民眾為了避免使用不同電信門號而產生高額費用，大多都會使用2張以上的SIM卡；對此，「傳音」嗅出了商機，推出符合當地需求的雙卡機、三卡機，另外用多個品牌實現了全方位覆蓋。

傳音於2017年時，在全球銷售了將近1.3億台手機，出口量居中國大陸手機企業第一；據IDC數據顯示，2017年傳音控股旗下各品牌手機在非洲的市場總份額排名第一，在全球市場的手機銷量排名第四。2018年非洲第三季智慧手機市場中，傳音公司出貨量還是位居龍頭，獲得34.9%份額，三星電子名列第二，獲得21.7%，華為公司則獲得10.2%份額，位居第三。

▲傳音在非洲的戶外廣告。（圖／翻攝自傳音官網）

▲傳音在非洲的戶外廣告。（圖／翻攝自傳音官網）

傳音手機會在非洲崛起，還有另個原因，就是「在地化」。由於許多大廠牌手機沒有針對非洲人的膚色做調整，傳音創辦人暨總經理竺兆江當時找來聯發科老董蔡明介幫忙，將非洲傳回來的6千張照片透過攝影人像分析，推出專為黑皮膚的人種所打造的「美肌演算法」。

該手機的「美肌演算法」會根據臉部輪廓跟膚色，自行調整曝光補償、成像效果。手機特殊的功能推出後，性能上大受當地民眾喜愛，遠遠甩開與三星、蘋果公司的差距，讓一個小手機廠，一舉拿下非洲手機霸主的地位。

基於大陸的手機入口資源，傳音同時還大力發展移動網路應用業務，例如針對非洲音樂，傳音開發了音樂播放器「Boomplay Music」，這款應用獲得了2017年度非洲最佳移動應用程式獎。截至2019年3月，該應用全球啟用用戶數已超過4000萬。

▲專為非洲消費者需求開發的音樂流媒體平台Boomplay Music。（圖／翻攝自傳音官網）

▲專為非洲消費者需求開發的音樂流媒體平台Boomplay Music。（圖／翻攝自傳音官網）

騰訊科技報導則提到，在非洲的許多地區尤其是鄉村地區，功能手機仍然是主流，但越來越多的非洲消費者開始被來自中國大陸的智慧手機所吸引，如華為、小米、OPPO等，這些品牌也正在以高性價比吸引功能手機用戶換機。有「非洲之王」之稱的「傳音」手機，是否還能持續穩住江山霸主的地位，各界都在關注。

ET快訊
6歲童破傷風住院57天　一看帳單竟要2500萬元
「人群恐懼症」星座Top 5　你也不愛人多地方？
高雄鐵人爸游30分離奇死亡！最後身影「趴水吐沫」死因出爐
「用刀殺鳳梨」全錯了！專家公開手剝技巧：一口剛好

關鍵字：傳音,非洲手機王,華為,三星,非洲市場,聯發科,美顏技術,黑皮膚,手機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「傳音」推美肌演算修修臉　稱霸非洲成手機王！　華為、三星都被它打趴

談新中國外交70年　王毅用24個字總結盼「追求互利共贏」

兩會外長記者會　王毅2hrs談話藏「6個小細節」

馬雲傳「退出阿里旗下5家公司」　官方急闢謠：從未有此打算

中國10年經濟奇蹟　「隱形冠軍」之父西蒙：某些製造業成世界級

大陸2018手機市場出貨4.1億支　華為占總量29％

保障外企智慧財產權　王晨：外商投資法將取代「外資三法」

貧困資優生曬「寒假作息表」...網友全跪了：會不會太狠？

造謠楊元慶不挺華為　聯想控告數百名博主涉誹謗

兩會聚焦實踐兩岸「四通」　人大代表：福建最近！先通

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

福斯小鋼砲狠撞賓士越野G63　結局超慘網心疼：車子撞房子

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

無人翹課...感受冰冷移屍推車！ 　76位酒駕累犯殯儀館首堂課曝光

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

「傳音」推美肌演算修修臉　稱霸非洲成手機王！　華為、三星都被它打趴

談新中國外交70年　王毅用24個字總結盼「追求互利共贏」

兩會外長記者會　王毅2hrs談話藏「6個小細節」

馬雲傳「退出阿里旗下5家公司」　官方急闢謠：從未有此打算

中國10年經濟奇蹟　「隱形冠軍」之父西蒙：某些製造業成世界級

大陸2018手機市場出貨4.1億支　華為占總量29％

保障外企智慧財產權　王晨：外商投資法將取代「外資三法」

貧困資優生曬「寒假作息表」...網友全跪了：會不會太狠？

造謠楊元慶不挺華為　聯想控告數百名博主涉誹謗

兩會聚焦實踐兩岸「四通」　人大代表：福建最近！先通

亂拜地基主！她引「整棟孤魂野鬼」回家…半夜床邊站一整圈

快訊／菲律賓南部外海深夜規模6.2強震　當局警告：可能有餘震！

AIT貼美軍航母巡弋台海老照片　紀念台灣關係法將屆40年

你我都讀過！收錄國文課本40年　詩人吳晟《甜蜜的負荷》傳3代更有味道

阿伯拿熱毛巾挖鼻孔！女反胃告狀…海底撈店員「超強神回」網讚翻

「傳音」推美肌演算修修臉　稱霸非洲成手機王！　華為、三星都被它打趴

川普推特語錄／柯恩這個騙子　他當面問過我能不能給他特赦

特斯拉砍半價！　賈靜雯套用「修杰楷理論」妙回

國門兩度大停電！林佳龍速下令「桃機全面體檢」　這期限內完成

共軍轟6前推部署至廣東　陸媒曝「真實目標」是要巡邏這裡

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

大陸熱門新聞

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

為買iPhone女大生賣卵險不..

床的世界、和成研發長照產品登陸

狗狗被壓地　惡男重拳狠揍到流鼻..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

不冷嗎？捲髮妹買麥當勞只穿這樣

四大血型性格特徵大揭露

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

17歲妹學吉他被揉乳　狼師：把..

貧困資優生曬作息表　網友全跪了

網購尖頭鞋　她傻眼：被鞋比中指

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

王毅中外記者會　藏6個小細節

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

更多熱門

相關新聞

2018陸賣4.1億手機　華為占29%

據中國信息通信研究院日前發布的《2018年國內手機市場運行分析報告》顯示，2018年度，大陸手機市場總出貨量4.14億支，較2017年減少15.6％；國產手機品牌發貨3.71億支，比2017年的4.36億支減少14.9％。

控告百人　聯想：楊元慶從未詆毀華為

馬哈迪專訪：寧願支持中國而非美國

AirPods、Galaxy Buds怎麼挑看這裡

德國：不想禁止華為參與5G競爭　將加強標準

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！

最大雨全台噴2天　13℃乾冷氣團接棒

男童破傷風住院57天　帳單2500萬元

結婚前夕目睹愛人死在病床　她冥婚與丈夫「超暖相遇」

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬下台

辜莞允穿泳衣自拍！　脫褲掀暴動

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

好市多買2500牛菲力　媽拿去滷了

年花24萬「喝茶」他笑太傻！網反推爆

才剛幫他慶生！姊返飯店見弟暴斃

鐵人爸游30分離奇死亡！死因出爐

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

Jennie衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

更多

最夯影音

更多

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

苗栗80歲婦違規闖馬路遭撞重傷　貨車司機：下雨天..根本沒發現

張智霖長太帥遭懷疑花心！　袁詠儀嗆：安全感應該是你給我的

鬼叫哥路上飆高音嚇傻蜜臀妹 轉身踢鐵板被強押「私刑」伺候

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面