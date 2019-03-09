兩會外長記者會　王毅2hrs談話藏「6個小細節」

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

兩會新聞中心所在地「北京梅地亞酒店」今天無虛席，中外媒體一大早就到達現場排隊，積極在記者會上爭取提問的機會。針對「中國的外交政策和對外關係」相關問題，大陸國務委員兼外交部長王毅在會上一一答覆中外記者提問。據陸媒觀察，這次的記者會藏有6個小細節，包括開場白、王毅回答多少問題等，都讓這場記者會增添一些看頭。

據北京青年報報導，微信公眾號「政知道」提到，這是王毅第6次在兩會外長記者會回答提問，也是他第一次以國務委員身分在這一場合面對中外媒體。這場記者會訊息量大，而王毅的答問也充滿「王氏風格」，依舊擲地有聲、不失幽默，現場還幾次和外國記者進行互動。「政知君」表示，這次的記者會藏有下述6大細節。

細節一、外國記者提前3小時來排隊

為了這場記者會，許多外國記者早上7時許早已在會場門口排起長隊。來自迦納和南非的2位記者向「政知道」公眾號記者表示，他們很關注這場外長會，但沒想到大家這麼早來排隊，直言這是場「a popular conference（熱門的會）」。

▲不少外媒記者一大早就到會場外排隊。（圖／翻攝自微信）

細節二：說了6年的開場白

王毅在9時59分進入會議現場，之後開放記者進行拍照，會議才正式開始。和往年一樣，因為記者會在3月8日召開，王毅在開場白中再次向在座女記者及所有女同胞們致以節日祝賀說道，「今天是你們的節日。」而這句開場白，王毅其實說了6年，也成為了記者會的慣例。

細節三：和外國記者三次互動

在今年兩會外長記者會上，王毅3次和外國記者互動，這也是此次記者會的一個細節。記者會上第2個問題是由韓聯社記者提出的，當時這位男記者用中文向王毅提問，王毅聽了之後表示，「祝賀你的中文又取得了新的進展，你的發音很正確」。

▲大陸第13屆全國人大第2次會議今天邀請王毅出席記者會，說明中國對外關係與外交政策。（圖／記者曾俊豪攝，下圖）

細節四：回答了多少問題

從2014年至2018年，王毅共參加5場兩會期間的記者會，今天是王毅第6次出席兩會期間的記者會；之前的記者會上，王毅共計回答了中外記者提出的90多個問題。

2018年的外長記者會歷時2小時，近600名中外記者參加，王毅回答了22名中外記者的提問，創下歷史新高。今年的記者會約耗時2小時，王毅一共回答了21名中外記者的提問，其中，外媒記者佔絕大多數。6次記者會以來，王毅一共回答了116個問題。

細節五：朝鮮半島、中美關係等備受關注

今天的記者會涵蓋了當下國際和地區局勢、中國大陸和大國關係及外交工作等諸多問題。對於朝鮮半島問題，王毅在記者會上表示，半島核問題延宕幾十年，各種矛盾錯綜複雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期。

談到中美關係，王毅表示，「有個別人稱要讓中美脫鉤，我認為這顯然是不現實的，與中國脫鉤就是與機遇脫鉤，與未來脫鉤，與世界脫鉤。」至於孟晚舟案，王毅則強調，這是蓄意的政治打壓，將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，不當「沉默的羔羊」。

▲王毅出席記者會，回答中外媒體提問。（圖／記者曾俊豪攝）

細節六：中日關係問題「壓軸」

由於王毅曾任中國駐日本大使，中日關係也是這幾年記者會上每次都會被問及的話題，今年也不例外。有記者問及「日本首相安倍晉三去年10月訪問北京時，曾邀請大陸國家主席習近平訪問日本；若習近平訪日實現，關於兩國關係發展，應該怎麼做？」

王毅對此表示，「今天到最後才提出中日關係這個問題，說明中日關係已趨向穩定。去年以來，中日關係重回正軌，符合兩國共同利益。」他也稱，中日關係改善還只是剛剛起步，需要做到「知行合一」，誠實對待歷史，積極開創未來，「相信通過雙方共同努力，中日關係就能進入一個穩定發展期，各領域交流會越來越頻繁，高層交往自然也就會水到渠成。」