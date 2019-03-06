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影／2019政府工作報告　李克強：貫徹習五條、堅決反對台獨

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 記者曾俊豪／北京報導

大陸十三屆全國人大二次會議5日正式開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，回顧2018年並展望2019年。其中，對台工作上，李克強表示要全面貫徹落實中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和九二共識，並堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑。

大陸國家主席習近平今年初於該活動上以五大項總結對台工作，外界稱為「習五條」。當中包含，攜手推動民族復興，實現和平統一目標；探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；堅持一個中國原則，維護和平統一前景；深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

▲習近平,告台灣同胞書。（圖／路透社）

▲中共中央總書記習近平出席《告台灣同胞書》40週年紀念會。（圖／路透社）

在該次談話之後，「習五條」已成為大陸對台工作的「大政方針」，而李克強今年的政府工作報告，涉台部份則和過去相同，放在港澳的後方。他先提到，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。

李克強表示，要全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政，支持港澳抓住共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。

▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強。（圖／翻攝自央視）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

之後，報告內容便來到兩岸關係。他指出，要全面貫徹落實習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

李克強強調，要堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整，深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，「兩岸同胞同根相系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。」

今年的開幕式有將近3000名全國人大代表出席，聽取李克強的政府工作報告，除了對台工作，報告還涉及大陸的民生、經濟、教育等方面。其中，2019全年宏觀經濟目標，國內生產總值（GDP）預計成長率6到6.5%；還要將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2兆人民幣。

▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸十三屆全國人大二次會議。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：2019兩會,2019人大,2019政協,全國兩會,兩會,李克強,政府工作報告,習五條,外商投資法,北京,特派現場

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