共軍轟6前推部署至廣東　陸媒曝「真實目標」是要巡邏這裡

▲共軍轟6轟炸機前推部署至廣東，距離台灣僅450公里。（圖／擷自SIS推特）

軍武中心／綜合報導

商用衛星公司ImageSat International近日揭露，共軍轟6轟炸機向前部署，距台灣僅只有450公里；陸媒分析，其實大陸要巡航台灣不必調動轟6戰機駐地，倒是要注意美國在南海的動作愈來愈頻繁，若以反制美國來做思考的話，派轟6戰機巡航關島與夏威夷也是不無可能。

據飛行監控網報導，美國空軍一架B-52H 轟炸機5日離開關島安德森空軍基地，飛往東海和日本海執行任務，另一架B-52H轟炸機也離開安德森空軍基地，飛進菲律賓附近的南部海域進行了飛行。

▲美軍2架B-52轟炸機進入東海、南海。（圖／翻攝Twitter／Aircraft Spots，下同）

另據以色列ISI公司的衛星圖像顯示，廣東興寧機場近期首次發現4架轟-6K轟炸機，此處離台灣約450公里。有海外媒體認為，中國大陸部署轟-6K是針對台灣而來，不過最新解讀認為，共軍可能是要使用該機巡邏關島。

《新浪軍事》評論提到，美軍的挑釁逐漸變本加厲，在2月25號兩艘美艦穿越台海後，已經達到8個月5次的頻率，而美軍艦對南沙島礁12海浬領海的挑釁，今年可能會達到一月一次的規模；在空中方面，美軍B-52H轟炸機對中國近海的威懾性戰略巡邏，也已經開始進入密集階段，基本形成了一月2架執行一次巡邏的頻率。

評論稱，上述對中國主權領海領空的挑釁，已經進入常態化階段，對中國的國家安全構成了極大侵犯。有專家建議，中方應該積極構建針對美國所佔島礁的海空巡邏任務，首先是由中國海軍和中國空軍組織艦機編隊，展開圍繞美軍駐亞太主要基地——沖繩島的海空巡邏任務；其次由中國海軍和中國空軍組織艦機編隊，進行圍繞關島進行巡邏的任務。

至於回擊美軍的最後一步，評論則稱，就是由中國海軍負責組織編隊，對夏威夷島進行圍繞航行訓練，以實現對美國的對等回擊。分析認為，若說4架轟-6K轟炸機進駐廣東興寧機場是針對距離只有450公里的台灣，這無疑是強行對號入座，是對中國戰略意圖的曲解。

評論最後強調，中國將主力戰略轟炸機靠前沿部署，是為了更進一步延伸其巡邏距離，當然如果是期待已久的空中加油型轟-6K的話，那麼看起來中國似乎就要實施第二步針對關島的戰略威懾型巡邏了。評論表示，利用空中加油型轟-6K可以攜載6枚射程可達2500公里的巡航導彈的能力，現在中國戰略轟炸機理論上已具有在太平洋中部威懾夏威夷的可能。