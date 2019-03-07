李克強發降稅大紅包留人　台商清算前應做好稅務評估

▲在中美貿易爭端和自身結構性改革的背景下，大陸推出減稅措施助力經濟發展。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／北京—台北報導

面對中美貿易爭端等外在環境挑戰，大陸為穩投資、協助民營經濟發展，5日國務院總理李克強在工作報告中提出，2019年將推行更大規模的減稅降費，總額約2兆元人民幣。對此熟諳兩岸事務的會計師分析，此舉旨在促進企業投資與個人消費，但若是對仍有意清算出走的企業，建議一定要做好稅務評估，以免徒增成本。

大陸全國兩會在北京召開，第十三屆全國人大二次會議於5日開幕，李克強一口氣推出18個以促進民生經濟為主的「政策紅包」，光減稅降費規模就達約2兆元（人民幣，下同，換算超過新台幣9兆元），也包含降低五險一金的繳費比率，以降低企業的人事負擔，以及編列千億預算輔助民眾就業、增加400億預算投資基礎建設。

▲大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／翻攝自央視）

對此資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良昨（6）日分析，大陸其實為因應自身經濟快速發展，本就不斷在進行租稅改革，從先前的營業稅改增值稅、增值稅降稅、國地稅合一到去年的個人所得稅制大幅翻修，都是持續性的稅改政策，而基本上稅改延續的脈絡都是降低企業與個人的稅務負擔，目的在促進企業投資與個人消費。

因此這次兩會期間，大陸再度宣示降低企業稅負與五險一金負擔，段士良認為，應是面對中美貿易戰下外商投資滯步以及可能連帶影響的民間消費信心所開的藥方，尤其美國要求大陸對人民幣匯率作出貢獻，大陸政府對抗景氣波動的貨幣政策勢必受限，在未來中美對抗的大環境下，降稅這類的財政政策應是大陸政府最好用的工具。

▲仍在磋商中的中美貿易爭端，自去年爆發以來影響不少企業投資布局。（圖／路透社）

段士良表示，大陸政府在去年中美貿易戰升溫後，地方稅局確實友善了不少，整體查稅的情況較先前緩和許多。

但是他也強調，面對已經決定出走的企業，在清算時就必須先經過稅局這一關，稅局會先把最近三年的稅查過一遍，如果有轉讓定價的問題更會往前追查十年，有不少台商企業公司關不掉都是卡在查稅這一關。段士良建議，台商清算前一定要先做好自身稅務評估，貿然進行清算可能會要花更多的成本與時間才能關掉公司。



另有資深台商受訪坦言，雖然大陸持續推動減稅降費，但去年稅收仍然增加，主因是大陸一方面堆行減稅，一方面透過大數據資料庫等手段，清理過去許多企業用來避稅的「模糊空間」。且從政策觀察來看，去年於演藝圈爆發大規模補繳稅事件，今年上路的電商法預計也將帶動對電商相關產業的稅務整頓，相關企業必須特別留意，才能享有正當性的稅收優惠。