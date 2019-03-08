重機下快速路「側方通過」車陣　警開單「違規超車」法院撤銷

▲陳男騎黃牌重機下匝道遇塞車車陣，從右側超越再等紅燈，卻遭檢舉違規。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子騎黃牌大型重機走台74線快速道路下匝道時，見前方同向汽車停等紅燈，就從車陣右側騎過去，結果遭汽車駕駛檢舉違規超車，警方也裁罰3千元並違規記1點。陳男不服提行政訴訟，法官認定，機車從等紅燈的車陣旁過去再等紅燈，不屬「超車」，警方裁罰有誤，將罰單撤銷。全案可上訴。

判決書指出，陳姓男子2018年9月某日上午騎大型黃牌重機上台74線快速道路，北上到烏日區準備下成功匝道時，發現匝道上停滿等候前方平面道路紅燈的汽車。他隨即從車陣側面緩速通過，並一起停等紅燈，待綠燈後再起步。

豈知，車陣其中的某位汽車駕駛認為陳男違規超車，提供行車紀錄器畫面向警方檢舉。烏日警分局確認陳男已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第7款，開單告發，裁罰3000元，並記違規點數1點。陳男不服，向台中地院提行政訴訟。

法官勘驗影片後認為，兩車行進時，後車從前車之側方通過，超前後再駛入原行車道內並繼續行駛，叫做「超車」；後車如從停等紅燈前方車輛側方通過超前，再停等紅燈管制，就不是超車。警方認為陳男行駛快速公路違規超車開罰，認為用法有違誤，將罰單撤銷。

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