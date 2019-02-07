初三國5塞整天　高公局：初四車潮全天北上連假最高峰

▲初三車潮擠上國道。（圖／翻攝自高公局）

記者崔至雲／台北報導

大年初三（7日）為春節假期第6天，國道從6點起湧現車潮，直到下午南向車潮才逐漸紓解，但北向車潮則逐漸湧現。高公局指出，截止下午5點，國1南向泰安服務區-台中系統，北向西螺-員林、大雅-台中系統、銅鑼-頭屋；國3南向苑裡-大甲，北向中埔-竹崎、斗六-南雲、沙鹿-大甲、大山-西濱及國5北向宜蘭-坪林車多壅塞。

高公局表示，明（8日、初四）為春節假期第7日，國道車流將以北上返回工作崗位為主，預期將出現本次連假北向最大量。國道全日總延車公里上看136百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.6倍。

▲高工局指出，初三國5北向宜蘭-坪林車多壅塞。（圖／翻攝自高公局）

明日主要的交通疏導措施如下：

一、高乘載管制：13-18時國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪；14-21時國5北上蘇澳至頭城。

二、入口匝道封閉：全天24小時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3烏日、竹南北上入口匝道及國3名間雙向入口匝道。

三、收費措施調整：0-5時暫停收費、全日實施單一費率及國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。





▲高公局預估初四車潮全天北上連假最高峰。（圖／翻攝自高公局）

高公局預判明日壅塞時段，主要出現在下午北上方向，路段有國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼至頭屋、新竹系統至竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5頭城-坪林；另國6西向舊正至霧峰系統路段在下午也可能會發生車多壅塞現象。建議用路人儘量改走替代道路，避開上述易壅塞時段路段。

