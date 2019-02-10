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春節連假最後一天　國道5北返地雷路段曝光14時前上路最妥當

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▲▼高公局初六路況。（圖／翻攝高公局）

▲國五上午北返路段，頭城-坪林車輛較多，車速約57公里。（圖／翻攝高公局）

生活中心／綜合報導

大年初六，春節假期最後一天，上午國道全線路況大致順暢，截至上午11點為止，國道總延車公里為28.3百萬車公里，預估今日總延車公里為105百萬車公里。而下午有5個北返路段可能會出現壅塞，包括了國1北向西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北，國3北向關西-大溪、霧峰系統-霧峰及國5頭城至坪林路段，都要特別留意。

▲▼高公局初六路況。（圖／翻攝高公局）

▲高公局預估國5中午過後，北返車道會湧現車潮。（圖／翻攝高公局）

高公局表示，這些路段大約下午2點過後，會出現北返車潮，國5有實施北上高乘載管制，時間是下午2點-晚上9點，高公局會視交通需求提前結束管制時段，另外，高公局也建議民眾可以改走替代道路，「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

▲▼2月10日北部國道北上預測高公局。（圖／高公局提供）

▲▼高公局針對2月10日，北部國道北上和南下的預測資料。（圖／高公局提供）

▲▼2月10日北上路況預報圖。（圖／高公局提供）

而高公局也有統計出初五國道車輛運行數據，全日總延車公里為128.9百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）之1.5倍，其中北上為74.8百萬車公里，為平日年平均（44百萬車公里）之1.7倍。
 ▲▼高公局2月10日中部國道北上預測圖。（圖／高公局提供）

▲▼高公局針對2月10日對中部國道北上和南下的預測資料。（圖／高公局提供）

▲▼2月10日中部國道南下預測圖。（圖／高公局提供）

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