福斯小鋼砲對決賓士越野名駒　GOLF車頭撞爛G63後保桿掉落

▲賓士G63遭追撞，後保桿掉落但車身損壞不大。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子6日一早開著福斯GOLF小客車走西屯路時，疑似分心恍神，回神後就撞上前車。他仔細一看，發現前車竟是越野車界的名駒，市價400多萬的賓士G63，看似沒什麼損壞，但自己的愛車車頭卻已全毀。警方表示，初判應是GOLF車未注意車前狀況，將調查釐清肇事原因。

第六警分局6日上午8點多獲報，西屯區西屯路、玉門路370巷口發生車禍，警方到場後發現是賓士G63越野車與福斯GOLF小客車相撞。消防局也派遣救護車到場，確認2名駕駛都是頸椎挫傷，但沒有就醫。

▲▼福斯GOLF疑似分心恍神，回神就追撞賓士G63，車頭全毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

GLOF林姓駕駛向警方供稱，他當時開車短暫看旁邊，回神過來後發現前方有車，要急煞卻已經來不及就撞上。G63洪姓駕駛則說，他直行中就突然遭後車撞上。

但有車友分享G63後方的行車紀錄器影片，影片中發現G63疑似要減速準備左轉時，後方的GOLF就撞上，而該路段屬雙黃線，不能越線，當然也不能左轉。

▲影片中，G63疑似減速準備左轉，GOLF就撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，雙方均無酒駕，初判應是GOLF車未注意車前狀況，由於宏男尚未提供G63車上的行車紀錄器畫面，加上現場無監視器拍攝到過程，因此等車主提供後，才能判斷雙方肇責。

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