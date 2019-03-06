「我們命格硬！」熱血業務載警追酒駕　恐怖拖板車駕駛5萬交保

▲拖板車司機酒駕，衝撞員警，最後躲水溝。（圖／記者李忠憲翻攝）

地方中心／綜合報導

王姓拖板車司機酒駕還倒車撞警，最後躲進水溝仍被揪出法辦，目擊並助警追人的賴姓業務員6日說，當時拖板車在他眼前急煞，還倒退輾壓警用機車，幸好都沒大礙，或許是「命格比較硬吧」！

據《蘋果日報》報導，協助警方追捕酒駕拖板車王姓駕駛的賴姓業務員，回憶當時驚險狀況提到，「拖板車駕駛在我眼前緊急踩煞車，又打倒退檔把警用機車輾過去，幸好旁邊就是田地」，更慶幸「可能是我們命格都比較硬，才能幸運逃過一劫」。

台中市交通大隊第二中隊員警劉炳東、莊棟樑3月5日下午在潭子區環中東路、潭興路巷口巡邏時發現一輛拖板車紅燈違規迴轉。劉員立刻騎機車上前追趕，卻遭對他假裝配合停車，但竟倒車衝撞警察。

▲▼警員機車遭倒車撞倒，立刻開槍。（圖／記者李忠憲翻攝）

劉員機車倒地，人還差點遭車輾過，雖立刻拔槍朝左後輪開4槍，但該車仍加速逃逸。「需要幫忙嗎？」後方熱心賴姓民眾見狀，立刻當起電影《終極殺陣》的計程車司機，載劉員上前追車，最後追到仁愛路一段111巷內的空地前方田地。

56歲拖板車王姓駕駛當下下車逃跑，引發警匪追逐，王男還試圖跳越灌溉溝渠未果，與員警發生扭打，所幸當場將他制伏，而員警因遭撞車及扭打，右膝有擦傷，王男則左膝擦傷及右膝擦傷及撕裂傷，送醫治療後無大礙。

警方發現王男身上有濃濃酒味，自己還坦承「飲燒酒啦！」，酒測發現達0.37，他還胡言亂語說，「倒車是因為被員警攔車啊！」、「免銬啦！」。

警方表示，王男酒駕闖紅燈不服員警稽查在先，再故意衝撞員警後逃逸，全程蛇行狂飆枉顧路人生命財產安全，且犯後毫無悔意，全案除依公共危險、妨害公務、殺人未遂、毀損等罪嫌移送偵辦外，並依道路交通管理處罰條例第35條1項1款酒後駕車、第43條1項1款危險駕車、第53條1項闖紅燈等製單舉發。

網友看了影片紛紛大罵王男，「真的是垃圾、垃圾啦去死啊、除了垃圾我想不到別的形容詞了」。

台中地檢署複訊後，檢察官以王男坦認犯行，行為並不構成殺人未遂等，無聲押必要，訊後諭令5萬元交保候傳。

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