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連喝2攤傳播妹慘被撿屍　醒來全裸躺床經紀人扯：是妳尿床了！

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▲▼ 日本破天荒新制！付錢讓性侵犯「接受治療」防再犯 。（圖／達志影像）

▲簡男趁著傳播妹不勝酒力帶回家性侵，事後還辯稱是對方尿床。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

地方中心／台中報導

台中一名傳播妹經紀人簡姓男子與傳播妹相約酒吧喝酒，酒過三巡後又續攤到KTV歡唱，然而傳播妹不勝酒力醉倒，簡男竟趁著她意識模糊，將她載回住處性侵得逞。傳播妹隔日醒來後發現2人全身赤裸，嚇到直問簡男發生何事，沒想到對方竟回覆「妳尿床了」。事後傳播妹將事情告訴男友去驗傷後，才發現自己被性侵並提告，台中地院審理後，依乘機性交罪判處簡男3年2個月有期徒刑。

判決書指出，簡男曾擔任傳播妹的經紀人，2人認識約7、8年之久，交情也不錯，但並非情侶關係。2016年8月20日簡男與傳播妹以及其他友人相約酒吧飲酒，結束後又到KTV歡唱。直到隔日清晨6時，傳播妹醉得不醒人事，簡男開著她的車載回自己住處，又趁對方毫無能力抵抗，而性侵得逞。

待中午傳播妹醒來，發現自己與簡男全身赤裸躺在床上嚇一大跳，把簡男用力搖醒質問，沒想到簡男竟回覆她「妳尿床了」。事後傳播妹越想越不對，懷疑自己遭到下藥性侵，遂將事情告訴男友。傳播妹男友獲悉事情後，覺得相當誇張，也非常憤怒，直罵女友「鬼才相信尿床」，並要求女友到醫院驗傷，而傳播妹也照做。事後確定自己遭到性侵後，憤而對簡男提告。

簡男到案矢口否認性侵，辯稱2人是自然而然發生關係，且過程中女方還要他戴保險套。此外，辯護人也稱，隔日傳播妹還撥打電話提醒簡男，要他做筆錄時說是坐計程車回家，以免被調查酒駕刑責，顯見2人關係並非尋常，否則傳播妹怎還會替簡男擔心。

法官審理後認為，若2人是自然發生性行為，傳播妹理應絕口不提此事，並無必要於案發後告知男有疑似遭到性侵一事；再者，若真的是自然發生，為何簡男要謊稱對方尿床，而不敢承認發生性行為一事，因此認定是簡男趁對方酒醉毫無反抗能力性侵，罪證明確，依乘機性交罪判處他3年2月徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：經紀人,傳播妹,性侵,尿床

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