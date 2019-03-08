韓總當選1元福田水餃搬回…歷4個月又熄燈　李杰：屋主不提供店面

地方中心／高雄報導

房產達人李杰在高雄開「福田水餃」，販售1元水餃、18元肉燥乾麵，決心要回饋社會，但因為幫助一名回收阿嬤溫飽後被媒體報導，網友質疑他是自導自演，李杰一度心死關店前往台東經營，但與時任高雄市長候選人的韓國瑜聊過後，深信高雄會不一樣，去年11再度回到高雄開張，不料今年3月1日又再熄燈，店長李杰受訪表示：「是因為屋主沒辦法提提供店面，所以希望我們搬遷，就這麼單純而已」呼籲大眾不必過度聯想。

其實在粉絲團上也有相關消息，店長表示提供店面的善心支持者告知「因為經濟上的一些困難」，無法繼續提供店面給他們，在二月底就要搬遷離開。李杰受訪時說：「房東就希望我們搬遷，這段過程我說給我一點時間，我們尋找店面嘛，看有沒有其他人願意提供啊，但這段時間陸續都有房仲在看這棟房子，我就知道他們有其他用途，所以跟什麼發展好不好一點關係都沒有。」他也強調但若真的有善心人願意提供店面，他們也很樂意繼續在高雄做善事、賣愛心1元水餃。

▼高雄1元福田水餃二次熄燈，店長李杰受訪表示是因為房東不提供店面。（圖／記者洪正達攝）



身家破億元的「富豪居創投公司」創辦人李杰在高雄賣1元水餃做善事，連肉燥乾麵1碗也只要18元，清寒家庭和老人再享5折，他表示因為孩童時期生活窮困，事業有成決定要回饋社會，2017年10月31日不計成本開了餐廳「福田水餃」，說自己就是準備來虧錢做愛心的。

日前店內請了一名了96歲拾荒阿嬤用餐，阿嬤受訪時也自訴身世窮苦，在鏡頭前訴說坎坷身世，不料事後卻有媒體報導，阿嬤的媳婦現身說法，直指「我們家境沒有那麼慘」，福田水餃也因此成了眾矢之的，被網友質疑是「自導自演」、故意炒新聞。李杰不堪受辱，宣布「福田軍心已散，沒有再持續的必要」，公開以1元頂讓，於去年6月底結束營業，還說「對不起，我累了，很遺憾沒能與大家一起走下去，但最近的風風雨雨、無中生有、造謠抹黑，實在讓我們心力憔悴！」並將店址移往台東。

▼一名高齡96歲、撿資源回收為生的老婆婆，只花5元就吃到10顆水餃，當時引起關注。（圖／翻攝自「高雄福田水餃」臉書粉絲團）

不過受2018年九合一大選的影響，李杰被韓國瑜感召，在臉書發文宣布重返高雄，「離開高雄幾個月後，福田愛心餐廳準備回來跟大家相見了，自從被抹黑而決議離開，轉至台東照顧更多偏鄉的民眾，但在這個月，我們回來了。」他解釋，「在韓國瑜團隊第一次來找我們，希望我們不要離開高雄的時候，我猶豫了，畢竟已經跟房東退租，也沒辦法再改變什麼，就先完成照顧東部偏鄉的願景也不錯。」

「而後續的接觸，讓我感受到，韓總這次也許是真的能改變這座城市生命的人，除了做正確的事，還要面對綠營鋪天蓋地的抹黑，相較起來，我們社團面臨的造謠反而是小菜一疊了。」李杰想通後，決定回到高雄服務，「如果因為害怕抹黑而不去做正確的事，那結果就是社會的更加沉淪。高雄，是一座會讓人想念的城市，雖然經濟不斷衰退，但有太多值得令人懷念的事情在這裡發生，而未來的改變，我已經看見了曙光，既然如此，那何不回來呢？」

網友看了紛紛表示，「老闆加油」、「謝謝持續的付出分享善行」、「世事豈能盡如人意但求無愧我心」、「太棒了在我家附近」、「謝謝韓國瑜把你們留在高雄」、「高雄歡迎你，做對的事不用逃避」、「迎回來高雄，繼續溫暖人心」、「原來下班看到的，真的是你們」、「做善事也要被起底被酸，真是夠了」；但也有網友認為「雖然不懂為何要炒新聞」、「做善事也不要政治牽扯好嗎？」

▼店長李杰澄清跟經營不善無關。（圖／記者洪正達攝）



▼李杰1元水餃福田水餃店收攤。（圖／翻攝高雄福田水餃臉書）

