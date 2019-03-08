赴日創23億訂單比拚韓國瑜？農委會：一直在努力只是沒每天上電視

▲農委會表示，今年參加「2019東京國際食品展」，在展期前3天就已接到7017萬元的訂單。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲5日至7日帶隊參加「2019東京國際食品展」，有外界質疑陳吉仲是與高雄市長韓國瑜赴新、馬等地銷售高雄農產品比拚。陳吉仲8日表示，沒有要跟任何人或團體比較，只要農產品賣得出去，恨不得各縣市首長一起來賣農產品，希望大家一起合作，朝向農產品外銷1800億的目標前進。

農委會8日表示，今年首度以「台灣農產館」方式參加「2019東京國際食品展」，更在展期前3天就已接到7017萬元的訂單，包含胡蘿蔔、冷凍釋迦、蜜棗、毛豆、龍膽石斑、鱸魚、烏魚子、九孔、鮪魚、叉燒包等，加上台日兩國簽署香蕉與水產採購訂單，創下了23億元的訂單，成果極為豐碩。

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▲陳吉仲帶隊赴日銷售台灣農產品。（圖／記者崔至雲攝）

陳吉仲說，旗山果菜運銷合作社與日本Wismettac食品有限公司也在展場內簽訂為期3年，總量達9000公噸，價值4.3億元的台灣香蕉採購合約；台農發公司也與日本船昌商事株式會社簽署台灣烏龍蕉採購合作備忘錄，目標數量1000公噸。

水產品方面，陳吉仲表示，台灣文鯕水產公司與日本UTIC公司簽訂鮪魚及其加工品採購單、台灣宏益冷凍公司與日本Ras Super Fries公司簽署台灣鯛、鱸魚及櫻花蝦採購意向書外，這次參展的水產業者也爭取18億元的訂單。

▲ 陳吉仲指出，台日兩國簽署香蕉與水產採購訂單，創下23億訂單。（圖／記者崔至雲攝）

媒體問到努力外銷農產品是在與韓國瑜比拚？陳吉仲回應，賣農產品並不是自己一個人的努力，而是要串聯台灣各界，至於功勞要歸在誰身上，都無所謂，只要回饋到農民身上就可以。

陳吉仲指出，未來將開拓新加坡的新通路，因為新加坡沒有農業，相對防檢疫較寬鬆，因此是農產品外銷的好目標，今天的成績只是「還可以」大家還需要一起加把勁。漁業署署長黃鴻燕也直言，不管是農委會、漁業署、農糧署，大家都有一直在努力，「我們只是沒有每天上電視而已」。

▲陳吉仲5日至7日帶隊參加「2019東京國際食品展」。（圖／記者崔至雲攝）

