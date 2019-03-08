　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6縣市大雨特報！新北富貴角最低溫9.6度　濕冷多雨再3天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

最冷的時候已經過了！今(8日)晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，氣象專家吳德榮透露最低溫出現在新北富貴角9.6度。另外新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭及花蓮山區雨勢明顯，氣象局也針對該地區發佈大雨特報。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲大雨特報。

中央氣象局預報員陳建安表示，今晨中部以北低溫僅11-13度，南部及花東約14到17度，白天中部以北及宜蘭、花蓮氣溫也多在20度以下，南部及台東高溫約22-25度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

另外，由於華南水氣影響全台有雨，中部以北及東北部降雨時間較長，氣象局針對新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭及花蓮山區發佈大雨特報；南部空檔較多，但外出還是得攜帶雨具。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(8日)白天起至明(9)日冷空氣雖然逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升很緩慢，北台灣仍感濕冷、其他地區亦偏涼微冷。

週(10)日鋒面及冷空氣再南下，北台灣氣溫略降、持續濕冷、其他地區仍偏涼微冷。下週一(11日)白天起氣溫漸升，西半部轉乾，山區及花東有局部短暫雨；下週二(12日)各地多雲時晴，白天明顯回暖、清晨因「輻射冷卻」氣溫仍低，日夜溫差大。下週三(13日)水氣略增，各地多雲時晴，午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。下週四(14日)各地雲量增多，有局部短暫降雨。

ET快訊
摩鐵內三度拉K！女痙攣狂顫像中邪　暴斃前淚喊：要撐不住了
1元福田水餃「被韓國瑜感動」搬回高雄　4個月後驚爆熄燈
25歲醫界女神回台了！台大實習驚喜合照柯P　網嚇：阿伯母湯
6縣市大雨特報！新北富貴角最低溫9.6度　濕冷多雨再3天
北市聯醫再爆A流群聚！仁愛護理之家6人發燒　快篩確診5人感染

關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「被韓國瑜感動」1元福田水餃搬回高雄…4個月後驚爆熄燈：下台一鞠躬

6縣市大雨特報！新北富貴角最低溫9.6度　濕冷多雨再3天

心跳飆破170！12歲女童搏死神「只能等換心」　媽淚崩不敢說：萬一等不到…

轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費　還有2折立體書

兄弟倆為陪爸爸　日月潭公路旁開私宅食堂

華航推超殺優惠！東南亞下殺6.5折「單程只要4000元」　　3/8凌晨開賣

鍾欣凌女兒英文超溜！原來家中藏「戲精外師」　萁萁流露羨慕神情

影／春雨狂襲！10℃「冷風帶暴雨」狂灌全台綠炸　下一波「恐怖降雨」時間曝光

「再酒駕下次躺冰櫃就你」！講師備殯葬片撂狠話　76人都靜默了

台虎函館返台班機「出包」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

碧潭水舞搶先看！30m壯觀水柱 商店街新增2處浪漫打卡點

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

世界第一！台灣汽車美容師傅猛　擊敗各國高手「霸氣包辦冠亞軍」

「被韓國瑜感動」1元福田水餃搬回高雄…4個月後驚爆熄燈：下台一鞠躬

6縣市大雨特報！新北富貴角最低溫9.6度　濕冷多雨再3天

心跳飆破170！12歲女童搏死神「只能等換心」　媽淚崩不敢說：萬一等不到…

轟動地方媽媽！大野狼國際書展24小時免費　還有2折立體書

兄弟倆為陪爸爸　日月潭公路旁開私宅食堂

華航推超殺優惠！東南亞下殺6.5折「單程只要4000元」　　3/8凌晨開賣

鍾欣凌女兒英文超溜！原來家中藏「戲精外師」　萁萁流露羨慕神情

影／春雨狂襲！10℃「冷風帶暴雨」狂灌全台綠炸　下一波「恐怖降雨」時間曝光

「再酒駕下次躺冰櫃就你」！講師備殯葬片撂狠話　76人都靜默了

台虎函館返台班機「出包」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

「了不起，負責」翻版？她臉書撞名女立委還留言誇：妳是立院清流

《雞不可失》即將炸出韓國影史票房新高　拍續集有望

直接COPY穿上！「牛仔外套」搭配這三褲款絕不出錯

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

人妻淚「網美騙老公800萬」！廣告小妹爆價目表…網秒卡位：雞湯姊姊是誰

獨家／黃明志口供完「被上手銬」　女友拘留所外苦等4天！

「善於偽裝」星座女TOP5　巨蟹專騙陌生人、射手熟了反而有距離

沈富雄直言「柯郎才盡」！10預言2020總統大選：柯韓不選、朱立倫勝出

北市聯醫再爆A流群聚！仁愛護理之家6人發燒　快篩確診5人感染

「被韓國瑜感動」1元福田水餃搬回高雄…4個月後驚爆熄燈：下台一鞠躬

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

生活熱門新聞

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一..

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

1元「福田水餃」回高雄4個月熄..

6縣市大雨特報　桃園10.2度

酒駕講師備殯葬片撂狠話　76人..

華航推超殺優惠單程只要4000..

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

荔枝椿象黏褲狂爬「慘變七分褲」

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　..

更多熱門

相關新聞

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一波降雨時間曝光

受到鋒面影響冷風+暴雨狂襲台灣，對此，中央氣象局7日提到，這樣的天氣型態，還會持續到11日（下周一）才有機會好轉，7日晚上到8日清晨影響甚鉅，降雨、降溫同時進行，時間漸晚將會越來越冷，北部空曠地區低溫將探10度，中部以北都有感。此外，氣象局還提到下一波降雨雨勢將會相對激烈。

又雨又寒氣溫10度！降雨到下週一

即／雨區擴大！竹苗中投大雨特報下周又有冷氣團

影／玉山下起3月雪！　凌晨積雪1公分

快訊／台中南投大雨特報　今晚最凍10度

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！宣布終止合作

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

10℃「冷風帶暴雨」狂灌　下一波降雨時間曝光

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

阿信「IG曖昧留言」太閃！蔡依林回應了

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

時空旅人神秘拍肩　他躲過死神召喚

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她

周曉涵認了：現在很愛周孝安

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面