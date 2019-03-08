6縣市大雨特報！新北富貴角最低溫9.6度　濕冷多雨再3天

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

最冷的時候已經過了！今(8日)晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，氣象專家吳德榮透露最低溫出現在新北富貴角9.6度。另外新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭及花蓮山區雨勢明顯，氣象局也針對該地區發佈大雨特報。

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▲大雨特報。

中央氣象局預報員陳建安表示，今晨中部以北低溫僅11-13度，南部及花東約14到17度，白天中部以北及宜蘭、花蓮氣溫也多在20度以下，南部及台東高溫約22-25度。

另外，由於華南水氣影響全台有雨，中部以北及東北部降雨時間較長，氣象局針對新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭及花蓮山區發佈大雨特報；南部空檔較多，但外出還是得攜帶雨具。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(8日)白天起至明(9)日冷空氣雖然逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升很緩慢，北台灣仍感濕冷、其他地區亦偏涼微冷。

週(10)日鋒面及冷空氣再南下，北台灣氣溫略降、持續濕冷、其他地區仍偏涼微冷。下週一(11日)白天起氣溫漸升，西半部轉乾，山區及花東有局部短暫雨；下週二(12日)各地多雲時晴，白天明顯回暖、清晨因「輻射冷卻」氣溫仍低，日夜溫差大。下週三(13日)水氣略增，各地多雲時晴，午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。下週四(14日)各地雲量增多，有局部短暫降雨。