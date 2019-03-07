快訊／雨區擴大！竹苗中投大雨特報「周末雨更大」　下周又有冷氣團

▲華南水氣持續移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大！中央氣象局今天（7日）上午對新竹縣、苗栗縣、台中市和南投縣發布「大雨特報」，華南雲雨區影響，今新竹、苗栗、台中及南投山區有局部大雨發生的機率。強烈大陸冷氣團影響，氣象局表示，今晚將是最冷的時刻，預計到周五（8日）清晨，中部以北及宜蘭低溫僅剩下11至13度。而根據氣象局最新預報，將周日（10日）南下的另波冷空氣升級成大陸冷氣團，屆時北部低溫13度。天氣風險公司總經理彭啟明則說，周末可能還有結構更好的鋒面系統發展，會有較大雨勢。

氣象局說，今華南有一波波的水氣移入，各地降雨明顯，並有局部大雨發生的機率，僅南部空檔較多，天氣又濕又冷；玉山今凌晨2時10分到3時50分下雪，積雪1公分。

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▼今全台都出現降雨，中部山區雨勢較大。

氣象局觀測，今晨最低溫出現在淡水的12.9度，若加入自動測站，新北市富貴角只有11.5度。氣象局說，今晨中部以北及宜蘭低溫僅14、15度，中南部及花東亦只有16至20度，至於白天高溫北台灣僅16度上下，中部及花東約20度上下，南台灣稍微高一點，來到25度左右；而今晚將是最冷的時刻，預計到周五清晨，中部以北及宜蘭低溫僅剩下11至13度，南部及花東約15到17度。

氣象局也對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，這兩天雨勢持續。

氣象局表示，周五受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移雙重影響，又濕又冷，局部地區有大雨發生的機率；周六（9日）及周日冷空氣強度稍微減弱，氣溫稍回升，但鋒面逐漸通過使得大氣環境仍不穩定，預計在中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，有些時候雨勢會滿明顯的，其他地區也有短暫陣雨。

根據氣象局最新預報，周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨；下周一（11日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲；下周二（12日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起至下周三（13日）冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

彭啟明在臉書說，這波在廣東廣西發展的鋒面雲系延伸到福建，不斷有水氣補充而東移到台灣，在周三雖有些空檔，不是整天有雨，但斷斷續續間歇的雨勢，台南以北都有明顯的累積降雨，預期仍將持續到周日、下周一；也要留意可能周六、周日還有結構更好的鋒面系統發展，會有較大雨勢；下周一、下周二開始將會逐漸水氣減少，轉乾轉晴。

▼強烈大陸冷氣團影響，中部以北今晚最低溫探11度，下周又有冷氣團報到。