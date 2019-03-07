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影／春雨狂襲！10℃「冷風帶暴雨」狂灌全台綠炸　下一波「恐怖降雨」時間曝光

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記者許凱彰／台北報導

受到鋒面影響，冷風帶暴雨狂襲台灣。對此，中央氣象局7日提到，這樣的天氣型態，還會持續到11日（下周一）才有機會好轉，其中更以7日晚上到8日清晨影響甚鉅，降雨、降溫同時進行，時間漸晚將會越來越冷，北部空曠地區低溫將探10度，中部以北都有感。此外，氣象局還提到下一波降雨雨勢將會相對激烈。

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲這波以7日晚上到8日清晨影響最為劇烈。（圖／記者林敬旻攝）

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根據中央氣象局表示，受到華南雲雨區以及鋒面造成的水氣影響，雖然中間會有些喘息空間，但時間都不長，真正得到緩和要等到11日（下周一），因為大陸冷氣團後面下來的乾空氣，轉為乾冷的天氣型態。

▲▼7日降雨全台綠爆。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲7日降雨全台綠爆。（圖／翻攝自中央氣象局）

在中央氣象局雷達回波圖中可以看到，全台「綠爆」有雨，在山區更有50-60mm以上的降雨。據了解，氣象局還強調現在「降雨和降溫」兩者同時進行，7日晚間是最明顯的時刻，越晚會越冷，至8日清晨將會又濕又冷，是這波冷空氣最冷的時候。

值得一提的是，這波低溫降雨還是以中部以北感受最為深刻，在南部地區是陣雨的天氣型態，相對空檔較多。一直持續到9日（周六）白天雨勢將會有些許緩和，但到了下午過後，又會有一波集中的雨勢接在後面報到，而這波降雨會相對激烈，伴隨強對流、雷雨發生。

▲▼ 又雨又寒氣溫10度！降雨持續到下週一　週六晚還有激烈大雨（圖／報天氣 - 中央氣象局）

▲降雨將會持續到下周一。（圖／報天氣 - 中央氣象局）

氣象專家彭啟明在臉書說到，這波在廣東廣西發展的鋒面雲系延伸到福建，不斷有水氣補充而東移到台灣，在7日雖有些空檔，不是整天有雨，但斷斷續續間歇的雨勢，台南以北都有明顯的累積降雨，預期仍將持續到10日、11日；也要留意可能9日、10日還有結構更好的鋒面系統發展，會有較大雨勢；11日、12日開始將會逐漸水氣減少，轉乾轉晴。

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關鍵字：氣象雲,大陸冷氣團,氣象,下雨,降溫,低溫

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