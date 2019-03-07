電圍網防猴害「農作物收成回升7成」 台東請中央加碼補助

▲為防範台灣獼猴危害農作物，台東縣政府農業處在農曆年後，陸續在海岸線等鄉鎮辦理「補助架設電圍網示範說明會」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

為防範台灣獼猴危害農作物，台東縣政府農業處在農曆年後，陸續在海岸線等鄉鎮辦理「補助架設電圍網示範說明會」，縣府農業處處長許瑞貴提醒，今年起，種植稻米、小米、紅藜都列入補助，由於各地說明會農民參與踴躍，原本編列的經費若不敷使用，縣府將呈報中央加碼補助。



農業處指出，台灣獼猴危害台東農作物的情形越來越嚴重，從3年前申辦架設電圍網的民眾僅有3戶，到去年有54戶申請，可見設置電網防範獼猴危害農作物已見成效。再來，根據104年東海大學調查報告指出，架設2百公尺電圍網加裝電牧器，約6萬多元的費用，卻可使原受猴害減產的農作物回升約7成的收成。

▲由於各地說明會農民參與踴躍，縣府農業處表示，原本編列的經費若不敷使用，將呈報中央加碼補助。



說明會已陸續在太麻里鄉、大武鄉、成功鎮、海端鄉辦理完成，7日在延平鄉公所則是上半年最後一場次，農業處畜產保育科指出，以往架設電圍網只補助種植果樹、蔬菜、豆類及薯類的農作物，今年則增加補助種植水稻、小米、紅藜等作物，不論私有地還是承租地，只要合法的農業使用，單一面積或合併臨地農田達到2分地的面積，都可以就近向鄉鎮公所申請4萬5千元的電圍網補助。請務必在3月25日前將申請資料交由鄉鎮公所彙整送達縣府。



許瑞貴說，從農民熱烈出席、提問的情況看來，假設今年農民提案超出原本編列的補助經費，將再次提案向中央爭取預算補助，並且不排除在下半年7月份展開第二次收件補助。許瑞貴強調，只要農民確實需要，農業處一定全力以赴，不讓農民的辛苦耕耘，遭到潑猴糟蹋、破壞。