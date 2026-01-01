▲歌手謝采吟在網路上爆紅。（圖／翻攝YouTube／東港好鎮）



記者柯振中／綜合報導

為了迎接2026，全台各地都有跨年晚會，其中屏東東港的晚會當中，歌手謝采吟憑藉一首《羊咩咩》歌曲，瞬間在網路上爆紅，學習羊叫的經典片段更是令網友哭笑不得。

跨年晚會學羊叫爆紅

屏東縣東港鎮去年12月31日舉辦「東耀八十 鵬程百年 2025東港歲末聯歡晚會」，其中歌手謝采吟受邀登台，並且演唱由她作詞的歌曲《羊咩咩》。沒想到這首歌當中，有一段「咩~~~」的歌詞，竟是直接模仿羊叫聲，而她也奮力在台上唱了出來，充滿魔性的畫面意外在網路上爆紅，讓網友們哭笑不得。

網友笑稱：東港有阿咩

不少網友對此直呼，「明年羊年，覺得準備好了」、「因為羊咩咩來看的，真的很厲害，這是實力」、「下次可以來一首山羌叫嗎」、「台東有阿妹，東港有阿咩」、「明年一定還會有她的表演，明年是羊年」、「一般歌手應該會把羊叫聲用卡拉帶播出來，他竟然自己叫」、「唱得超好的耶，這歌難度不低吧。」

謝采吟親曝學羊叫原因

根據《中時新聞網》報導，謝采吟受訪時表示，這首自創歌曲《羊咩咩》當中，提到的動物都是以前家中飼養過的。至於為何會學羊叫？是因為兒子靈光一閃的提議，沒想到效果如此驚人。