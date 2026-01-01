　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

謝采吟跨年晚會「學羊叫」爆紅！魔性歌詞全網驚呆：東港有阿咩

▲▼羊咩咩歌手謝采吟在網路上爆紅。（圖／翻攝YouTube／東港好鎮）

▲歌手謝采吟在網路上爆紅。（圖／翻攝YouTube／東港好鎮）

記者柯振中／綜合報導

為了迎接2026，全台各地都有跨年晚會，其中屏東東港的晚會當中，歌手謝采吟憑藉一首《羊咩咩》歌曲，瞬間在網路上爆紅，學習羊叫的經典片段更是令網友哭笑不得。

跨年晚會學羊叫爆紅

屏東縣東港鎮去年12月31日舉辦「東耀八十 鵬程百年 2025東港歲末聯歡晚會」，其中歌手謝采吟受邀登台，並且演唱由她作詞的歌曲《羊咩咩》。沒想到這首歌當中，有一段「咩~~~」的歌詞，竟是直接模仿羊叫聲，而她也奮力在台上唱了出來，充滿魔性的畫面意外在網路上爆紅，讓網友們哭笑不得。

網友笑稱：東港有阿咩

不少網友對此直呼，「明年羊年，覺得準備好了」、「因為羊咩咩來看的，真的很厲害，這是實力」、「下次可以來一首山羌叫嗎」、「台東有阿妹，東港有阿咩」、「明年一定還會有她的表演，明年是羊年」、「一般歌手應該會把羊叫聲用卡拉帶播出來，他竟然自己叫」、「唱得超好的耶，這歌難度不低吧。」

謝采吟親曝學羊叫原因

根據《中時新聞網》報導，謝采吟受訪時表示，這首自創歌曲《羊咩咩》當中，提到的動物都是以前家中飼養過的。至於為何會學羊叫？是因為兒子靈光一閃的提議，沒想到效果如此驚人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

隨著2026開張，亞洲各地的2025跨年舞台也成為元旦話題。中國多個數據平台1日也公布跨年夜收視冠軍由「湖南衛視」拿下。多名網友也表示，有王心凌的經典歌曲串燒、檀健次的新歌舞台等等，「陣容堪稱頂配！」

溫馨跨年夜！金主愛「捧臉親金正恩」畫面曝

溫馨跨年夜！金主愛「捧臉親金正恩」畫面曝

台北跨年「傳奇女團」登場　老粉感動哭：時代的眼淚

台北跨年「傳奇女團」登場　老粉感動哭：時代的眼淚

「華語樂壇誰能打贏阿妹？」PTT指2點：根本無敵

「華語樂壇誰能打贏阿妹？」PTT指2點：根本無敵

跨年夜湧人潮不亂　警全力守到最後一刻

跨年夜湧人潮不亂　警全力守到最後一刻

關鍵字：

謝采吟羊咩咩跨年晚會東港爆紅

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面