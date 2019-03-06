影／老闆上兩會！　看好經濟穩步成長　雷軍：小米不裁員

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國兩會今年有許多互聯網大老以人大代表或政協委員的身份「上會」，小米科技創始人雷軍就是其中一員，他5日受訪時被問到對大陸經濟前景的看法。雷軍回應，儘管整體宏觀經濟有壓力，但他認為隨著進一步改革開放，「中國經濟會穩步成長」；記者接著追問小米是否會裁員？他則回應，「小米不會」。

雷軍是北京人大代表，5日上午一出現人民大會堂廣場，立刻被現場記者包圍，由於推擠、卡位的情況越來越激烈，雷軍最後停下腳步表示，開放三個問題提問。

在場媒體首先問到5G發展，雷軍說，5G對IOT（物聯網）發展有重大意義，比如說，像智能交通、智慧醫療、無人駕駛等，5G關注的核心焦點是低延遲和高穩定性，小米在該領域有一定的領先優勢，因此希望加速5G在通訊、在IOT領域的應用。

▲小米科技創始人雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

現場記者接著「打蛇隨棍上」，問到華為因為發展5G在國際上遭遇阻礙，但雷軍僅回應，「我們會關注中美貿易談判的進展，聽到很多消息，進展的還不錯」。

對於大陸的整體經濟發展，雷軍則指出，雖然宏觀經濟有壓力，但他覺得覺得隨著中國進一步改革開放，「經濟會穩步成長」。現場記者又追問，小米是否裁員？雷軍原本不打算回答並準備離開現場，但記者一連問了三次之後，雷軍才回應「我覺得小米不會」。

至於另一位互聯網大老，騰訊CEO馬化騰則相對低調，在廣場上面對記者提問，僅表示「要開會了」，諸多問題都沒有正面回應。

《經濟觀察網》報導，馬化騰是十二屆、十三屆全國人大代表，今年則遞出7份書面建議，內容涉及產業互聯網、基礎科學研究、科技倫理、粵港澳大灣區、未成年人網絡保護、就業、生態環保等問題。

至於有政協委員身份的百度CEO李彥宏，今年則持續聚焦AI發展，研究開展人工智能倫理的研究和頂層設計、構建智能交通解決方案以及完善電子病歷管理制度，促進智能醫療應用探索。

▲百度CEO李彥宏。（圖／記者曾俊豪攝）