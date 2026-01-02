羅東高工棒球隊黑豹旗奪亞軍！代縣長請吃牛排慶功　球員嗨翻

▲▼代縣長林茂盛請創佳續的羅東高工棒球隊吃牛排慶功。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東高工棒球隊再創佳績！在「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」中，展現強大韌性，過關斬將勇奪亞軍，刷新隊史及宜蘭縣在該賽事的最佳紀錄。隨後，球隊受邀參加「中信盃台日交流邀請賽」，與日本高校強隊切磋球技，也圓滿完成賽事，為表彰球隊的卓越表現，宜蘭縣代理縣長林茂盛今日（2日）中午特別邀請全隊至餐廳享用牛排大餐，慶賀榮耀並慰勞選手們的辛勞。

林茂盛在餐敘中高度肯定球員們的表現。他表示，羅東高工的小將們在黑豹旗賽場上展現永不放棄的精神，這份榮耀屬於學校，更屬於宜蘭全體鄉親。他提到，球隊剛結束12月25日至27日在新莊棒球場舉辦的台日交流賽，面對高強度國際賽事挑戰，體力與精神消耗巨大，因此特別安排牛排饗宴，幫助選手們補充元氣。他勉勵球員：「雖然黑豹旗只差一步奪冠，但你們的實力已讓全國看見宜蘭。希望大家吃飽後繼續努力，將這次交流賽的經驗轉化為未來的養分。」

羅東高工棒球隊今年在黑豹旗賽事中被視為最大黑馬，面對全國傳統強隊毫無懼色，最終殺入冠軍戰，雖惜敗但勇奪亞軍，振奮宜蘭基層棒球界。隨後受邀北上新莊棒球場參加台日交流邀請賽，與日本甲子園等級強隊正面交鋒。透過高規格國際交流，球員們累積了寶貴實戰經驗，開拓國際視野，驗證平時扎實訓練的成果。

宜蘭縣政府長期致力推動體育發展，特別重視基層「三級棒球」的銜接與培訓。近年來縣府積極爭取經費改善運動場館設施，引入專業教練與資源協助學校球隊發展，打造更優質的運動環境。未來，縣府將持續投入資源，期望培育更多像羅東高工棒球隊這樣的優秀隊伍，讓宜蘭棒球魂在國內外持續發光發熱。