離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

▲金門縣議會現勘料羅港碼頭進出口倉庫。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期會昨日召開專案報告，議長洪允典特率議員及縣府官員前往料羅港碼頭進出口倉庫進行現地勘查，一到現場議員就紛紛提出各種意見，如倉庫高度不足仍然與拆除掉的建物一樣無法容納貨櫃、建築物前方距離馬路太近產生作業空間不足問題、鐵皮屋位於海邊容易鏽蝕等問題，洪允典更直斥港務處，拆掉兩棟垃圾後又重蓋一棟垃圾，並要求港務處停工檢討。

港務處處長許嘉興表示，料羅港進出口倉庫改建案是112年邊境緝毒會議時，高檢署認為海關在檢驗時沒有將國內線及國際線分開，並要求改善之列管案件，現在每三個月要向高檢署報告進度。

董森堡議員質詢時也質疑，該建築物座落後側臨近海堤，之前曾經有海浪打到建築物的紀錄，尤其在颱風或東北季風強盛時，會受到海浪侵蝕而減損建築物的使用年限，並要求港務處必須要有完善的維管計畫。董森堡也提到，進出口倉庫無法容納貨櫃以後會產生露天堆置貨物，因而衍生貨物毀損產生損害賠償問題，要港務處好好因應。

港務處進一步指出，料羅港區原設有3座倉庫，作為小三通進出口貨物倉儲及配合海關辦理貨物查驗之用途，於貨運尖峰時期經常發生貨物無法全數進倉查驗而必須露天堆置之情形，影響貨物通關效率及作業安全。其中1、2號兩座倉庫均無使用執照且相關消防設施不符現行法規，在港務處評估後將兩座倉庫拆除，另建新倉庫一座並重新申請使用執照，以符合整體使用效益，亦能符合相關建築及消防法規。倉庫整體空間劃分為進口區及出口區，新建倉庫提供港務處及海關使用，相關使用空間及設施皆依「海關管理進出口貨棧辦法」相關規定辦理。