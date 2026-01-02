　
地方 地方焦點

輪機員轉職離岸風電！　勞動部助28歲青年翻轉人生年薪上看百萬

▲28歲青年Mark透過勞動部雲嘉南分署職訓，成功轉職離岸風電產業，開啟百萬綠領職涯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助待業者培養專業職能、順利銜接產業需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署每年辦理至少4期自辦失業者職業訓練課程，涵蓋電機、電子、營建、機械等4大類、近30個職類，培育產業即戰力，其中年僅28歲、曾任船舶輪機維修員的青年Mark，透過參訓「工業配線班」，成功轉職投入離岸風電產業，開啟年薪上看百萬元的綠領職涯。

Mark畢業於高雄科技大學輪機工程系，初入職場即投入船舶輪機維修工作，雖然年薪優渥，但每次合約期至少半年，期間幾乎長時間在海上生活，空間受限、自由度低。即便船舶靠港能短暫返家，一旦接獲出港通知，仍須立刻返回工作崗位，再加上工作屬定期契約，長期下來，生活適應不良與職涯不穩定性逐漸浮現，讓他在任職兩年後，毅然決定轉換跑道。

為追求更穩定且兼顧生活品質的發展，Mark將目光投向近年快速成長的離岸風電產業。然而，進入該產業必須具備工業配線或室內配線乙級技術士證照，他上網比較後發現，坊間補習班費用動輒數萬元，且多偏重考照題型；相較之下，雲嘉南分署自辦職前「工業配線班」不僅免學費，訓練設備貼近業界實務，成為他轉職的重要關鍵。

Mark分享，實際參訓後才發現課程不只教考試，更深入解析電路原理並強化實務操作，內容完整又符合產業需求，對待業者而言大幅降低經濟壓力。他結訓後順利取得工業配線乙級證照，成功進入離岸風電產業，擔任離岸運維技師，年薪上看百萬元；目前採每月雙週作業制度，也讓工作、家庭與生活取得平衡。隨著年資與技能累積，未來2至3年年薪仍有30%至50%的成長空間，職涯前景看好。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署自辦職業訓練課程師資專業、設備完善，為減輕失業者負擔，除訓練免學費外，亦提供遠道學員平價宿舍，協助學員安心學習、重新出發。115年度第1期及第2期自辦職前課程已受理報名至3月17日止，其中配線與能源相關課程包含工業配線、儲能系統建置與運維、能源管理工業控制、應用電子（太陽能光電技術應用）、電工及水電等6門課程，相關資訊可至雲嘉南分署官網查詢，或電洽06-6985945轉1099。

