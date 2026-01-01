制度到位守護救災安全　基隆消防強化火場指揮與支援機制

▲制度到位、安全優先！基隆消防局精進火場指揮與救災支援機制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升重大災害應變效能，並確保第一線消防人員救災安全，基隆市消防局於2025年12月29、30日兩天，在消防局6樓會議室辦理「事故安全官暨指揮作業幕僚體系運作研討會」，透過制度說明與經驗交流，強化救災幕僚運作機制與火場安全管理能力。

依據內政部消防署《消防機關火場指揮及搶救作業要點》規定，火場指揮及搶救得依任務編組「安全、情報、水源、傳令」四組幕僚群，並視災害規模指派「事故安全官」，執行搶救風險評估，適時向救災指揮官提出風險警示，確保整體救災行動在安全前提下進行。

研討課程由災害搶救科科長蘇元鏞主講，訓練對象涵蓋消防局外勤與內勤人員，包括各救災救護大隊大隊長、副大隊長、大隊部隊員及分隊長等外勤人員，以及各科長、幕僚人員與保養場人員等內勤人員，藉此健全火災搶救現場的後勤支援與幕僚體系。

課程內容包含災害搶救幕僚角色定位、即時陳報機制、事故安全官任務，以及後勤照護與裝備管制等重點。保養場場長胡仁豪也於會中介紹後勤車輛運用方式，強調災害現場幕僚人員須迅速架設指揮站、照明設備，並提供後勤補給物資，以創造利於第一線救災人員順利作業的環境。

消防局長游家懿表示，救災現場瞬息萬變，必須落實現場區域管制與風險管理。唯有透過完善的救災幕僚制度、明確的事故安全官任務分工及周延的後勤照護機制，整合消防戰力，才能讓消防人員在安全的前提下，守護市民生命與財產安全。