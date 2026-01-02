池府王爺百年神轎失而復得！　台南鹽水廣濟宮迎大喜事

▲新營分局警方跨縣市調查，成功尋回鹽水廣濟宮池府王爺百年神轎，暫由鹽水分駐所妥善保管。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市鹽水區重要信仰中心「廣濟宮」日前報案指出，委託廠商進行池府王爺神轎維修時，疑遭人掉包，以「他頂神轎」交貨返還，廟方察覺有異後報警處理。台南市警新營分局受理後，立即由鹽水分駐所展開調查，循線平安追回神轎。

新營警方調閱相關資料並深入比對，掌握關鍵線索後，結合桃園市警察局大溪分局警力，向台南地院聲請搜索票，於2025年12月31日成功尋回廣濟宮原有百年神轎。神轎目前由鹽水分駐所妥善保管，確保宗教文物安全無虞，後續將依調查結果，釐清維修過程及雙方說法，依法函送偵辦。

廣濟宮主祀池府王爺，是鹽水地區百年來的重要信仰核心。2025年廟宇曾遭火災重創，在地方人士與善信齊心協力下完成修復，發現神轎遭「頂替」交還，如今百年神轎「失而復得」，不僅為重建後的廣濟宮增添一樁大喜事，也象徵地方信仰的延續與凝聚。

新營分局分局長陳俊凱肯定鹽水分駐所同仁接獲報案後，迅速整合警力、積極偵辦，順利將神轎迎回。他表示，對於涉及文化資產與宗教信仰的案件，警方一向以審慎、嚴謹態度處理，守護地方精神信仰與民眾財產權益。

2日上午9時，陳俊凱偕同鹽水區公所區長陳文琪及廟方人員前往鹽水分駐所，慰勞並肯定辦案同仁的辛勞。警方也呼籲，民眾若將高價或具文化、宗教價值的物品委託維修，務必慎選廠商，並保留完整契約、照片與交付紀錄，以保障自身權益。