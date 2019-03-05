避免相關預算遭中央刪減　花蓮市幼兒補助祭出落日條款

▲受限於中央修正補助原則，花蓮市公所原實施幼兒就讀幼兒園補助方案在這學期辦理後將落幕。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受限於中央修正補助原則，花蓮市公所原實施幼兒就讀幼兒園補助方案在這學期辦理後將落幕，避免因教育相關預算遭到中央刪減，致使花蓮縣整體教育施政的推動產生不利影響。



花蓮市公所表示，去年推出的幼兒就讀幼兒園補助方案，由於減輕家長在子女學前教育經濟的負擔，受到花蓮鄉親熱烈支持及肯定。才剛推出就有逾五百件的申請，經核定後有560件符合資格。

▲花蓮市長魏嘉賢表示，市公所對幼兒教育及福利依舊相當重視，將秉持以往，打造優質幼教學習環境。



不過，對於托育育兒等津貼，中央地方不同調，教育部國教署因應行政院要求，去年12月下旬修正補助，辦理公私立幼兒園輔導作業原則，明定各縣市若未在去年底前就兩歲以上就學補助及托育育兒津貼重複或請領規定，訂定落日規定與銜接規畫，將扣減相關經費補助比率。



花蓮市公所日前收到花蓮縣政府公文，表示為配合中央我國少子女化之育兒及托育新制，避免因教育相關預算遭中央刪減，致使花蓮縣整體教育施政的推動產生不利影響，因此請市公所依旨揭計畫，於今年7月31日前就兩歲以上就學補助及托育育兒津貼重複或請領規定，訂定落日規定與銜接規畫，以符合資源有效分配的精神。



對此，花蓮市長魏嘉賢表示，雖然花蓮市幼兒補助方案在4月15日以後不再受理，但市公所對幼兒教育及福利依舊相當重視，將秉持以往，打造優質幼教學習環境，同時也將爭取經費，興設適合不同年齡層的親子公園，透過共融式遊具的規劃，讓花蓮市孩童有個快樂的遊憩空間。